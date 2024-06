Strašidelné, popsal svědek srážku vlaků. Na místě se objevil i hyenismus

U nově vybudované zastávky v centru východočeských Pardubic se před středeční půlnocí čelně srazil noční rychlík s nákladním vlakem. Co se na místě dělo po tragické události, Deníku popsali očití svědci. „Vypadalo to strašidelně, nikdo nevěděl, co se děje,“ říká jeden z nich.

Tragická nehoda v Pardubicích | Foto: Deník/Bohumil Roub