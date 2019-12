Na zvonění před první mší na Štědrý den jen tak nezapomene pastorační asistent z roudnického kláštera Jan Horák. Srdce jednoho ze tří zvonů se krátce po začátku zvonění utrhlo a propadlo podlahou a celou věží až na zem.

„Ve zvonici bylo se mnou v tu chvíli asi třicet lidí, kteří se přišli podívat. Začali jsme zvonit nejprve na malý zvon, poté na prostřední a nakonec na největší. Asi po minutě jsem uslyšel zvláštní zvuk a prostřední ze zvonů najednou utichl. Já jsem zrovna zvonil na největší zvon. Rozhlédl jsem se a uviděl jen díru v podlaze,“ popsal událost Jan Horák s tím, že zvony zní pravidelně před každou mší.

„Od kamaráda kampanologa vím, že k utržení srdce zvonu občas z různých důvodů dochází, ale dosud jsem to sám nezažil. Vždycky jsem si představoval, že když se to stane, doprovodí to rána, ale srdce prosvištělo podlahou jako lžička kávou,“ vyprávěl Jan Horák.

Příčinou utržení více než metrového srdce zvonu byla podle Horáka s největší pravděpodobností překonaná životnost koženého řemenu, který srdce spojoval se zvonem.

Všechny tři zvony v roudnické věži pocházejí z 16. století. „Raritou je, že jsou starší než samotná zvonice. Předtím visely zřejmě v nějaké dřevěné věži. Až na začátku 18. století, kdy vznikla současná zvonice, byly převěšeny,“ doplnil historii zvonů Horák.

Kdy budou Roudnicí opět znít všechny tři zvony, není zatím jasné. Podle mělnického zvoníka Jiřího Maleckého, který se ve čtvrtek 26. prosince přijel do roudnického kláštera podívat, bude nejprve nutné najít řemeslníka, který bude schopný více než stoletý kožený řemen nahradit. Kontrolou také projdou i dva zbývající zvony ve věži. „Kůže je nejlepší izolant, protože nepřenáší vibrace mezi zvonem a srdcem,“ vysvětlil Malecký a poznamenal, že někteří lidé si podobné události spojují s příchodem tragických událostí.

„Ano, pověsti existují, ale toto byl ryze mechanický problém,“ upozornil Jiří Malecký.