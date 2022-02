První repasovanou jednotku uvedly dráhy do provozu v první polovině prosince se zhruba dvouletým zpožděním. Nyní musely Stadlery na trati z Olomouce do Senice nahradit klasickými vozy 810.

„Z těch deseti souprav jezdí tři – a ty jezdí a nejezdí. Občas stojíme na trati, občas se nerozjedeme, jsou to staré křápy,“ postěžovala si televizi jedna z cestujících.

První kompletně vylepšený Stadler vyjel na trať z Olomouce. Takto vypadá

Repasované jednotky byly staženy z kolejí kvůli poruchám na klimatizaci nebo toaletách.

„V záběhu došlo k závadám, které reklamujeme v rámci garanční opravy. Ty opravy provádí společnost ŽOS Zvolen, která všechny jednotky také modernizuje,“ řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Stadlery dělají hrozný hluk, stěžují si lidé u nádraží. "Stáhněte je v létě"

Státní dopravce koupil dvanáct vysloužilých souprav v Německu za 190 milionů korun. Právě slib, že vozy zrepasuje, mu podle ČT pomohl získat v kraji desetiletý kontrakt na zajištění dopravy.

Jak uvedla televize, s vlaky jsou od začátku problémy, neboť se ukázalo, že jsou v horším stavu, než se čekalo.

Místo RegioPanterů dál jen motoráky. Na co čeká "rychlotrať" Olomouc - Uničov?

Českým drahám nevyšla ani první soutěž na jejich modernizaci. Nikdo se do ní totiž nepřihlásil.

Ještě před samotnou velkou modernizací proto České dráhy zprovoznily pětici vlaků Stadler GTW vlastními silami.

Se soupravami už se tak cestující na tratích v kraji setkávají téměř dva roky. I těchto jednotek se ale týká současná kompletní renovace. Hodnota zakázky na modernizaci je 270 milionů korun.

Do stadlerů se špatně nastupuje, na Olomoucku musí přestavět nástupiště

Za každou nenasazenou soupravu platí České dráhy pokutu sto tisíc korun měsíčně. Modernizace dalších jednotek měla skončit letos. Má ale podle ČT zpoždění.

„Je to pro nás komplikace jak ve vztahu k objednateli regionální dopravy, kterým je Olomoucký kraj, tak k našim zákazníkům,“ řekla Rajnochová. Na trať do Senice by se opravené vlaky měly vrátit do konce tohoto týdne.

Zdopravy.cz