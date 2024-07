„K moři jsme chtěli dojet už pár let zpátky, pokusili jsme se o to už minulý rok, kdy jsme jeli k Bodamskému jezeru a plánovali jsme dojet až do Benátek. Ale po dvou stech kilometrech v Alpách jsme to vzdali, protože ve dvou půl tisících metrech už to prostě nešlo, to bylo moc. Letos to tedy bereme méně náročnou cestou do Chorvatska,“ říká za pětici Jonáš Turek.

Společně s ním vyrazili na cestu Jan Jirmář, Libor Nosek, Lešek Semelka, Tomáš Banýr, do cíle musí urazit zhruba 760 kilometrů, v plánu měli jet převážně po silnicích II. třídy. „Silnicím I. třídy se budeme snažit vyhnout. Původně jsme cestu plánovali na tři dny, nakonec jsme to prodloužili na čtyři, abychom měli rezervu při případných problémech a stihli jsme dojet včas na domluvené ubytování,“ vysvětluje Turek.

Se stejnou dobou strávenou na motorkách počítají i při návratu, zpět by měli dorazit 8. nebo 9. srpna.

Jejich stroje jsou ze sériové výroby, jedna malá úprava se na nich přece jen najde. „Jediné, co máme všichni udělané, je možnost dobíjení telefonu, protože nespíme v žádných hotelech, ale na divoko, kde se dá. Připravení už jsme, troufám si říct, prakticky na všechno. Po různých zkušenostech si bereme díly do celého motoru, převodovky, válec s pístem, špice do kol, kdyby popraskaly, díly do zapalování, karburátoru…,“ vypočítává Turek, který základ partičky vytvořil před několika lety s Noskem a Banýrem, později se přidali Jirmář se Semelkou.

Do Chorvatska ale nevyrážela jen tato pětice, o den později vyjížděla další holčičí část party, tři slečny ve staré dodávce Mitsubishi L 300 přestavěné na obytný vůz, poslední ze skupiny kamarádů naopak startoval už o několik dní dříve, do Chorvatska zamířil na kole.