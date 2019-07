FOTOGALERIE/ Dílo z továrny slavného podnikatelského rodu Kleinů po více než sto letech existence posloužilo vědě. Most přes řeku Desnou na rozhraní Petrova a Rapotína podrobili ve středu 31. července experti z Českého vysokého učení technického spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic unikátnímu vědeckému pokusu.

Unikátní destruktivní zkouška ČVUT Praha. Ke zklamání vědců most zátěž 455 t vydržel. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Tento most byl v havarijním stavu. Využili jsme, že je určený k demolici, a zkoušíme na něm zátěžové modely. Na tomto mostě byla navíc použita technologie k zesílení nosné konstrukce. Je to patent, který na nikde na světě nebyl použitý. Nyní zkoušíme, co konstrukce unese a jak se na ní projeví dodatečné zesílení,“ popsal mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.