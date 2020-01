„Zvláště, co jsme spolu vtipkovali na víkendovém kongresu ODS, kde jsme se několikrát potkali a bavili se spolu,“ uvedl. Právě svého stranického kolegu Hanzu si Jaroslav Kubera vypiplal v Teplicích jako svého nástupce. Trvalo řadu let, než mu mohl město předat.

„Ano, byl to můj politický táta, který mi teď odešel. Vnímal jsem ho jako rodinu. O to více je teď pro mě složité, to komentovat. Je velmi smutné, co se přihodilo. Bude mi chybět v profesním i soukromém životě. I když jsme se někdy neshodli, byl to pro mě vždy pan politik, kterého jsem respektoval,“ řekl.

Hynek Hanza převzal po Jaroslavu Kuberovi Teplice

Posadit se do primátorského křesla po někom jako byl Jaroslav Kuberova, to vyžadovalo stejnou odvahu, jako nasadit si Ronaldovy kopačky a vyběhnout s nimi místo fotbalového boha na zelený trávník. Diváci v ochozech od vás očekávají přinejmenším to samé, jestli ne lepší. Ani Hynek Hanza coby nový primátor to nemá v lázeňském městě snadné. Kubera ho ale dobře připravil. Politiku má Hanza v krvi. Jeho otec v 90. letech spoluzakládal ODS v Teplicích. Traduje se, že právě on tehdy Jaroslava Kuberu přijímal do ODS.

Jaké to bylo, vystřídat takového primátorského matadora, kterým Jaroslav Kubera po čtvrtstoletí v čele Teplic bezpochyby byl?

„Jaroslav Kubera odvedl pro město spoustu práce. Kdokoliv v politice se má od něj co učit. Jeho zkušenost je obří. Já jsem možná trochu více týmový hráč, více komunikativní v týmu lidí. Mám rád debatu a kritické myšlení. Tím však nechci tvrdit, že pan Kubera nebyl týmový hráč. Jednání v našem klubu ODS bylo vždycky založené na dohodě. Vystřídat takového člověka v primátorském křesle vnímám osobně jako velkou výzvu,“ říkal v rozhovoru pro Týdeník Směr po svém nástupu do nové funkce Hynek Hanza.