Majitelem Staré radnice je město, které v poslední době do budovy investovalo desítky milionů a nechalo ji rekonstruovat. Knihovna je tady v nájmu, město knihovně přispívá na činnost asi sedmi miliony ročně. To, že se knihovna bude stěhovat je stoprocentně jisté. Stavbu nové knihovny přijde na více než 170 milionů, hlavní investor je Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod zaplatí stavbu parkovacího domu.

O tom, co bude se Starou radnicí má jednat nová pracovní skupina ve které jsou zástupci vedení města, kultury, muzea a někteří zastupitelé. Jejich jednání jsou na samém začátku, ale jasná shoda je v tom, že budoucnost objektu nesmí být komerční. Kanceláře či banka nepřichází v úvahu. Hlavním úkolem je najít vhodné a důstojné využití pro historicky cenný objekt.

Kulturní a společenské účely

„Historická budova, jedna z nejvýznamnějších staveb Havlíčkova Brodu by měla sloužit, ostatně jako zbytek Staré radnice, pro kulturní a společenské účely,“ zdůraznil zastupitel Milan Plodík (KSČM) s tím, že by si uměl představit kdyby se do Staré radnice přestěhovalo například městské informační centrum.

Podle místostarosty Zbyňka Stejskala v radnici rozhodně nebudou kanceláře,radnice by měla sloužit pro nekomerční využití. Předseda kulturního výboru Jan Schwarz chce prosadit vybudování stálé expozice o historii města právě ve Staré radnici, neboť Havlíčkův Brod nic podobného nemá. Další možnosti hovoří pro muzeum, galerie, či koncertní síň.