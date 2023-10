Věk je jen číslo. Stojednaletý stařík ze Stříbra si užívá život plnými doušky

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

„Ahoj dědo,“ zdraví 101letého štamgasta při příchodu do restaurace servírka Jiřka. Miroslav Nový ze Stříbra i přesto, že je na světě už více jak jedno století, dodržuje po mnoho let svůj oblíbený každodenní rituál. Nedaleko svého bytu nastoupí na autobus a vyrazí do centra Stříbra, kde si v restauraci U Vilímů dá oběd a k němu malé pivko. Poté se přesune do cukrárny Orange na dortík a kávičku, a pak se zase vrátí autobusem domů.

Miroslav Nový se Stříbra nedávno oslavil 101. narozeniny, těší se dobrému zdraví, má spoustu přátel a stále dobrou náladu | Foto: Deník/Monika Šavlová