V lednu 2019 koupila InterContinental, který byl postavený v letech 1968 až 1974 a po aktuálním rozhodnutí ministerstva kultury nemá památkovou ochranu, i s přilehlými pozemky za skoro šest miliard korun společnost R2G podnikatelů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše. Investoři hodlají v rámci rekonstrukce budovy (nově nese název Golden Prague Hotel) zaplatit za revitalizaci další dvě a půl miliardy.

Projekt „Staroměstská brána“ má za cíl, aby obyvatelé i návštěvníci hlavního města byli vtahováni do prostoru zmodernizovaného hotelu, aby se z Fomranovy piazzety i z náměstí Curieových a Dvořákova nábřeží stal lákavý veřejný prostor, miliardáři slibují nové fitness a lázeňské centrum. Měly by zmizet nevzhledné technické objekty, architektonické plány slibují daleko více zeleně a vodní prvky. Do hotelu se bude moci nově vcházet i z druhé strany od Vltavy, náplavku má s Pařížskou ulicí propojit podchod.

„Prostor pro lidi se výrazně změní. Věříme, že vítězný návrh TaK Architects je nejlepší pro vejeřenost,“ prohlásil zástupce investorů Michal Smrek ve středu na veřejné online debatě, kterou uspořádala Praha 1. „Věříme, že projekt je v souladu s územním plánem.“

Centrální městská část v tomto sledovaném „trháku“ vystupuje spíše ve vedlejší úloze jakéhosi moderátora. „Scénář“ celého příběhu totiž výrazně pozměnilo rozhodnutí vedení magistrátu zkraje února, podle něhož má městský Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) podat námitky v územním řízení. Důvodem je prosklenný objekt na rohu ulic Pařížská a Bílkova, kvůli němuž se sepisují petice a stovky místních včetně ekologických aktivistů z Arniky hlasitě protestují. Podle nich jde o „černou“ stavbu.

IPR Praha: Chyběla participace

A tady nastává „komická scéna“: IPR Praha totiž novostavbu odsouhlasil. Nyní magistrátní organizace však tvrdí – nebo spíše kvůli politickému tlaku musí tvrdit? –, že „neproběhl dostatečný participační proces mezi občany“ a že „kostka“ na náměstí před hotelem není v souladu s platným územním plánem.

Podle informací Pražského deníku však úřady a instituce napříč složitým schvalovacím procesem argumentují, že na podobných územích lze stavět, pokud investor zastavěnou část kompenzuje jinde. Majitelé hotelu a soukromých pozemků v okolí tak zřejmě nastavená pravidla neporušují. Ostatně získali už například souhlas magistrátních památkářů a ministerští úředníci posuzovali ve věci památkové ochrany InterContinentalu také jejich projekt. Chybí (pouze) stavební povolení.

Do děje však vstupuje další postava – Tomáš Bajusz: „Spolek Občané Prahy 1 zjistil, že se s veřejností hraje falešná hra. V ní asistují někteří místní politici, vlivní úředníci či památkáři. Pokud nevědomě, jsme v Kocourkově. Pokud vědomě, ocitáme se v Palermu.“ Bajusz, jenž organizuje petiční akci, už dříve tvrdil, že někteří zastupitelé hlavního města „překvapivě“ změnili názor a výstavbu obchodně-kancelářského centra podporují. Občanský spolek v tiskové zprávě upozornil na několik ropzorů a nesrovnalostí celé kauzy. Mnohým prý stavba připomíná nechvalně proslulý „Prior“ na náměstí v Jihlavě.

Architekt Marek Tichý se však při debatě bránil, že výška kontroverzní stavby má být 16,5 metru se třemi nadzemními podlažími. Budovy v okolí mají podle Tichého 21 až 27 metru. Dodal také, že území není nezastavěné, protože jde v podstatě o střechu nadzemních garáží. Poukazoval především na přínos celé revitalizace. Slíbil, že projekt nezatíží obyvatele „světelným smogem“, zlepšit se má podle účastníků debaty i dopravní obslužnost.

„Při vší úctě k odpůrcům – transformace je v souladu s legislativními postupy. Na téma, jestli je projekt přípustný i v kontextu Pražské památkové rezervace, jsme vedli dlouhodobou diskuzi s mnoha odborníky a institucemi.“ Zastánci celého projektu oponují nespokojeným rezidentům tím, že centrum metropole by se mohlo stát skanzenem. „Vítáme, že památkáři chtějí toto území také citlivě rozvíjet, a ne konzervovat ve stavu ze 60. let,“ sdělil zástupce majitelů hotelu Jakub Dyba.

Zajímavou roli hrají v napínavém „filmu“ bratři Čižinští z uskupení Praha sobě. Oba politici (Pavel je exstarosta centrální městské části a Jan jeden z magistrátních lídrů) vyrůstali v sousední Maiselově ulici, na dnešním Formanově náměstí si kopali s míčem, jezdili na koloběžkách. V bytě s výhledem na inkriminované místo dodnes bydlí jejich matka. Údajně proto synové tlačí na úřady, aby stavbu zastavili. Podle Seznam Zpráv je proti zastávbě také šéf polostátní firmy ČEZ Daniel Beneš, který v lokalitě rovněž bydlí.

„Je to odveta bratrů Čižinských za to, že se změnila koalice na Praze 1?“ ptal se při vyhroceném lednovém jednání zastupitelů Smrek. Pavla totiž na začátku minulého roku ve funkci starosty vystřídal Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN). Nová koalice, kde jsou ještě ODS a ANO, se záměrům developera nebrání.

„Chceme, aby bylo vše v souladu se zákonem. Někomu se projekt líbí, někomu zase nelíbí,“ prohlásil současný starosta neurčitě. Pro radnici je podle Hejmy důležité, aby místo plnilo hlavně rekreační funkci. „Byl bych nejraději, kdyby v rekonstruovaných a nových domech v centru vznikalo bydlení, ale musím ctít soukromé vlastnictví a trh si diktuje, po čem je poptávka.“

Zástupce investora: Pokud politici překročí hranice, budeme se bránit

Smrek se na otázku Pražského deníku, co na tlak Čižinských říkají investoři, nechtěl moc vyjadřovat: „Ale pokud by měli politici překračovat hranice dané zákonem, budeme se muset bránit.“ Starosta Hejma opozičního zastupitele nepřímo varoval: „Jako volení zástupci nesmíme ovlivňovat výkon státní správy. Můžeme na to mít subjektivní názor, ale nesmíme ho přenášet do procesu.“

Starosta Prahy 7, která leží na druhém břehu řeky, tvrdí, že bojuje za prázdné území před hotelem dlouhodobě. Nařčení ze střetu zájmů je podle Jana Čižinského asburdní. Jeho bratr Pavel připomněl, že Jiří Pospíšil (předseda zastupitelů koalčního uskupení Spojené síly pro Prahu, kam patří TOP 09, STAN a KDU-ČSL) před komunálními volbami v roce 2018 sliboval: „Budeme činit veškeré nutné kroky, aby zůstala plocha bez zástavby.“ A to se teď neděje.

Bajusz a spol. nasbírali na petici stovky podpisů. Ohánějí se podporou známých osobností včetně herečky Elišky Balzerové či hudebníka Michala Pavlíčka. Miliardáři zase nechápou snahu o jejich „znehucení“ ze strany zainteresovaných politiků. Vždyť Praha nezaplatí ani korunu, přitom může stoupnout její komerční prestiž. Běžný „divák“ se každopádně při sledování „filmu“ na Formanově „placu“ těžko orientuje. Jak (a kdy) tohle skončí?