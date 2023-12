Patří mezi starosty-matadory, sloužící nejdéle ze všech v Česku. Jiří Červenka je v čele Blížejova v Plzeňském kraji přes tři dekády. „Když to chce člověk dělat takhle dlouho, musí mít rád svoji obec, práci, občany. I když ho někdy štvou,“ říká s úsměvem v miniseriálu Deníku o zasloužilých starostech.

Veterán Jiří Červenka je starostou Blížejova v Plzeňském kraji. Na tamní radnici slouží 37 let | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Zdroj: DeníkTisíce a tisíce dnů v úřadě začínal starosta Blížejova Jiří Červenka stejně. Po ránu káva a četba novin. Až banální klasika. Léta se ale udržuje „v obraze“. Musí, vždyť v čele radnice zažil změnu režimu, divoké devadesátky, změny vlád a zákonů i digitální revoluci.

Červenka pracoval jako seřizovač v místní cihelně a v roce 1986 pak zároveň i jako neuvolněný tajemník obce. A když se tři měsíce před sametovou revolucí uvolnilo místo předsedy, tedy obdoby starosty, byl první volbou.

Kvůli postu však musel vstoupit do KSČ. „Na tajemníka jsem to ještě nepotřeboval, ale na místo předsedy to byla podmínka,“ říká muž, který příští rok oslaví sedmdesátku. V řádných volbách v listopadu 1990 už kandidoval jako nezávislý a byl zvolen starostou. Tím je nepřetržitě dosud.

Počet obyvatel vzrostl

V Blížejově se navíc podařilo z dnešního pohledu na český venkov něco ojedinělého. „Počet obyvatel původní místní části se z tehdejších 560 zdvojnásobil. Celkem s ostatními má obec už 1 600 obyvatel,“ uvádí veterán na radnici.

Přitom jak dodává, měli namále. Jako první velký problém ve své funkci řešil hrozbu, že v obci zanikne základní škola a zbude pouze malotřídka. „To by byl konec života tady,“ je dodnes přesvědčený o tom, že mladí lidé by dál utíkali a obec by vymírala.

Nejdéle sloužícím starostou ČR se stal Jiří Kučera z Úhřetické Lhoty v Pardubickém kraji. V úřadě působí od roku 1990 i matador Jiří Červenka z Blížejova (na snímku v modrém), ten dostal ocenění za Plzeňský kraj.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Rozhodl se proto pro razantní a neobvyklý krok – přilákat nové obyvatele výstavbou v režii obce. Zastupitelstvo mu odsouhlasilo plán na obecních pozemcích vystavět byty především pro mladé. Ve dvou etapách vzniklo dohromady 42 čtyřdomků a v nich 160 bytů.

Zhruba polovinu z nich obec postavila sama. Část už odprodala bytovému družstvu. „Starosta musí být trochu střelec a nesmí se bát ani takových projektů. Samozřejmě to není jen tak, je třeba všechno si to dobře spočítat,“ míní Červenka.

Má dobrý tým

A kde na práci stále bere energii? „Poháněli mě vždy dobří lidé z mého okolí. Měl jsem štěstí i na můj tým na úřadě. Administrativní pracovnice, paní Adámková, je tam déle než já. O vesnici ví všechno, taková chodící encyklopedie. Zkušení lidé jsou k nezaplacení,“ chválí Červenka.

Přidává se ke kolegům, které ubíjí spousta papírování a administrativy. Doufá, že úředního šimla při komunikaci s krajem, státem a dalšími institucemi v budoucnu popožene digitalizace. „Třeba to ti mladší po nás budou mít v tomto snadnější,“ přeje si.

Starostování podle něj není pro každého. „Není to jednotvárná práce, každý den je jiný. S lidmi kolikrát komunikujete i večer, o víkendech. Dny rychle utíkají,“ usmívá se.

Veterán Jiří Červenka je starostou Blížejova v Plzeňském kraji. Na tamní radnici slouží 37 let.Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák

Přiznává jeden rest. „Naše tělocvična je malá a už nevyhovuje na žádný druh sportu, aby se tam mohlo něco hrát. Z připravovaného projektu ale sešlo. Potřebovali bychom novou víceúčelovou halu pro sportovní i společenské účely. Ani starý sál na kulturní akce už totiž nestačí,“ popisuje.

Příští rok si v obci u Domažlic připomenou 700 let od první zprávy o vsi, kdy ji vlastnili zemané z Blížejova.