/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Liberecku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali starosty Českého Dubu Jiřího Milera.

Starosta Českého Dubu Jiří Miler. | Foto: archiv

Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Určitým problémem je omezená možnost předávat informace občanům v souvislosti s potvrzenými případy nákazy koronavirem ve městě. Krajská hygienická stanice nám nesmí sdělovat osobní údaje lidí s nákazou a nevíme ani, kdo je v karanténě. To pak na malém městě vytváří prostor pro spekulace a ke zklidnění situace to příliš nepřispívá. V uplynulých dnech pak byl problém zajistit dostatečný počet roušek a respirátorů pro ty, kteří pracují v tzv. první linii.