„Policisté aktuálně zasahují v pražských Řeporyjích z důvodu nálezu podezřelého předmětu,“ uvedla policie na oficiálním twitterovém účtu. „Otevírali jsme obálky, v jedné z nich byl alobal a vysypal se z ní nějaký prášek,“ citovala média starostu Novotného, který později v žertovné nadsázce tweetoval, že nic takového neřekl a novináři zveřejnili jeho soukromý hovor. Komunální politik a bývalý bulvární žurnalista se ostatně nikdy netajil tím, že rád kouří marihuanu.

Reportérům a televizním štábům na místě zásahu další informace neposkytl. Na oficiálních facebookových stránkách radnice poděkoval policistům i hasičům za skvělou práci při incidentu. Ačkoliv v jeho příspěvcích znovu nechybí Novotného osobitý humor, je znát, že šlo o vážnou věc.

Člověk vyhlásí svým dobrovolným hasičům cvičení a hned jsou toho plné noviny — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 28, 2020

„Stejně tak díky všem přítomným úředníkům a svým místostarostům za nadhled, s jakým situaci zvládli. Občanům se omlouvám za případné komplikace související s dočasným uzavřením radnice a dopravní situací v okolí budovy během zásahu,“ uvedl starosta Řeporyj s tím, že akce skončila a „karavana jede dál“. Na osobní profil si pak Novotný přidal fotku, kde si připravuje projev na páteční svatební obřad. „Ráno normálně oddáváme a vydáváme rybářské lístky,“ dodal.

Podezřelou obálku odvezli hasiči

„Máme to tu poslední týdny sem tam veselé s poštou, co sem chodí, dnešek jen trochu vybočil z normálu, všichni věděli, co mají dělat, už je to vyřešené,“ snažil se řeporyjský starosta uklidnit diskutující.

Podle Novinek podezřelou obálku poté, co ji zkontrolovala chemická jednotka a policejní pyrotechnik ji prozkoumal přivezeným speciálním rentgenem, hasiči odvezli na expertízu. Mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová ani mluvčí hasičského záchranného sboru hlavního města Martin Kavka bližší informace nesdělili. Neví se tedy, o jakou látku se jednalo a jestli byl bilý prášek určený přímo Novotnému.

Kromě řeporyjského starosty má policejní ochranu rovněž primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) – všichni tři politici se ocitli v nemilosti Ruské federace kvůli politickým postojům a krokům, mezi které patří přejmenování náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zesnulém kritikovi prezidenta Vladimira Putina Borisu Němcovovi i odstranění sochy sovětského maršála Koněva z náměstí Intebrigády na rozhraní Dejvic a Bubenče.

V médiích se probírá už pár týdnů nedávný příjezd ruského agenta, který přicestoval v době nouzového stavu kvůli šíření koronaviru s diplomatickým pasem. Podle týdeníku Respekt měl u sebe také jed ricin. Rusko tuto informaci označilo za novinářskou kachnu. Napjaté česko-ruské vztahy se řeší i na vládní úrovni. Zřejmě i díky KSČM však kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) žádné rázné stanovisko nevydal. Prezident Miloš Zeman v jednom z rozhovorů ricin označil za projímadlo.