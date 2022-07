Oblastní sdružení STAN Nymburk vyzvalo Červinku k odstoupení z kandidátky do komunálních voleb. Důvodem byl starostův výrok o střílení v souvislosti s Romy. Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že pokud Červinka neodstoupí z kandidátky, odvolá ho z ní.

Dozorčí rada hnutí podle Rakušana také podala podnět na pozastavení Červinkova členství ve STAN.

Lépe by bylo je zastřelit, řekl starosta Poděbrad o Romech. Omluvil se

„Ve čtvrtek se na můj popud sešla oblastní organizace a vyzvala pana starostu, aby odstoupil z kandidátky. Pokud to neudělá, odvolám ho z ní, jak jsem mu včera osobně řekl. Vnímám volání po rychlých a “exemplárních” krocích. Ale taky vnímám nutnost nechat zafungovat standardní mechanismy hnutí - a jsem rád, že v tomto případě fungují,“ uvedl Vít Rakušan na Facebooku.

Starosta Jaroslav Červinka se pro Deník vyjádřil v sobotu dopoledne. „Zvažuji, že odstoupím. Rozhodnu se do úterý,“ uvedl starosta.

Kauza začala zveřejněním záznamu z jednání zastupitelů, na němž starosta hovořil o případu, v jehož kontextu v minulosti pronesl slova o střílení Romů.

Přijetí usnesení Oblastního sdružení STAN v Nymburce potvrdil jeho předseda Marek Michl. „Výzvu jsme přijali ve čtvrtek večer s tím, že pan starosta se má rozhodnout do soboty. Hovořili jsme s ním o tom a on uvedl, že zvažuje různé varianty řešení situace,“ řekl Michl. Konkrétněji je však komentovat nechtěl.

Podle jeho názoru je v tomto případě poškození značky hnutí STAN tak silné, že oblastní organizace musela důrazně reagovat. Pokud by se starosta rozhodl neodstoupit, mělo podle Michla hnutí jedinou možnost, jak Červinku z kandidátky odvolat. „Kandidátka byla schválena a podepsána ještě před tím, než k této kauze došlo. Změnit ji může pouze předseda, existují na to mechanismy v rámci hnutí,“ vysvětlil předseda nymburské oblastní organizace.

Starosta na červnovém jednání poděbradských zastupitelů ve své řeči citoval svá vlastní slova, která pronesl před 22 lety před policistou, který vyšetřoval dopravní nehodu způsobenou psy romského majitele. „Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,” prohlásil. Poté, co se jeho vyjádření objevilo na záznamu z jednání na twitteru a kauzou se začal zabývat Deník N, Červinka se v úterý za svá slova omluvil a označil je za hloupá jak před lety, tak nyní.

Organizace RomanoNet vyzvala vedení STAN ke stažení Červinky z kandidátky. Zároveň oznámila, že na starostu podá trestní oznámení. Oblastní sdružení Nymburk, pod nějž poděbradská buňka STAN spadá, přijala usnesení, podle nějž by Červinka měl z kandidátky odstoupit. Starosta v sobotu ČTK řekl, že rozhodnutí oblastního sdružení akceptuje a bude o něm přemýšlet.

Za svá slova se Červinka omluvil. Uvedl, že jeho výrok o Romech byl hloupý a že ho lituje. Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava. Podle něj jeho vyjádření nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.