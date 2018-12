Vůně kaprů a čerstvé zeleniny se v sobotu po poledni nesla vzduchem mezi sněhovými vločkami na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Zástupci radnice Prahy 3 tu lidem rozlévali teplou rybí polévku, kterou uvařily kuchařky z místní základní školy. Magistrát tradiční vánoční akci letos posunul ze Štědrého dne už na neděli 23. prosince.

Několik desítek kaprů, spousta kilogramů mrkve, celeru a petržele, mouka, máslo, krutony a sekaná petrželka vystačily na 450 porcí chutného adventního pokrmu. Celkem 155 litrů za hodinu zmizelo. Rybí polévka ve třetí pražské městské části chtunala i dětem, pro naběračku si přišli i lidé bez domova. Mrazivé počasí a drobné sněžení dotvořily příjemnou sváteční atmosféru.

„Polévku nachystaly kuchařky ze školní jídelny na Jiřáku. Řada lidí polévku moc chválila a tahle informace je celkem překvapila. Příští rok dáme kuchařkám větší prostor. Logicky mají největší zásluhu a pak v celém tom příběhu zůstávají v pozadí. Díky všem, kteří se na akci podíleli,“ uvedl nový žižkovský starosta Jiří Ptáček (TOP 09), který se oblékl do kuchařského a poprvé se zúčastnil každoroční akce.

Kromě Prahy 3 polévku také například zástupci Prahy 1, Prahy 9 či Prahy 10. Pražský magistrát se zapojuje rovněž - třeba loni se na Staroměstském a Václavském náměstí rozdalo tři tisíce porcí rybí pochoutky. Na Štědrý den stáli Pražané fronty a kromě tehdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) je obsluhoval rovněž šéf vládního hnutí Andrej Babiš.

Nový šéf rady hlavního města Zdeněk Hřib (Pirátská strana) oznámil, že tradici posune a polévku obyvatelům metropole naservíruje už o den dříve „Myslím si, že na Štědrý den by se politici neměli objevovat ve veřejném prostoru. Vánoční svátky by měly být vyhrazeny rodině. Jsem zvyklý na to, že 24. prosince je jediný den, kdy v naší rodině měli rodiče k dětem řeč, kdy shrnovali uplynulý rok. A to bych rád zachoval,“ vysvětlil primátor Hřib.