Vy jste vůbec nevěděla o tom, že máte takovou nebezpečnou zónu ve městě?

Nevěděla a jsem z toho hodně rozhořčená. Zvažuji stížnost na policejní prezidium, že něco takového má policie v utajení přímo ve městě. To přeci není normální.

Zdroj: Deník / Petr MálekMyslíte, že o tom věděl někdo jiný z vedení města?

Co jsem zjišťovala, tak o tom nevěděli žádní členové bezpečnostní rady města. Ani bílinští hasiči.

Měl by takový sklad být mimo město?

Rozhodně. Tady to bylo o kousek více než půl kilometru od obydlených domů v sídlišti. Nehledě na to, že přímo v sousedství funguje řada soukromých firem a navíc okolo toho vede frekventovaná silnice Teplice – Bílina – Most, po které denně projedou tisícovky aut.

Sklad munice stojí i kousek od místa, kde měl podle některých verzí vyústit uvažovaný tunel pod městem. To se ani v době průzkumu proveditelnosti stavby nezjistilo, že vlastně stojí v nebezpečné zóně?

Vůbec o tom jako představitelka města nevím, už v té době jsem na radnici byla jako místostarostka. Ano, původně uvažovaný tunel byl kousek od bývalé pasovky. Nechci ani domýšlet, co by taková detonace mohla způsobit. Nyní už máme v aktuálním projektu tunel situovaný více k městu.



Původní informace byla, že musíte evakuovat některé lidi z vašich domů. Proč tomu nakonec tak nebylo?

Ukázalo se, že byly už za vymezenou zónou 500 metrů od místa výbuchu.