Zatímco republikou hýbe kauza střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), na Praze 5 se řeší obdobný problém, akorát v menším měřítku. Figuruje v něm starostka Renáta Zajíčková (ODS). Část Prahy 5, Košíře, má kritický nedostatek míst v základních školách a již v tomto roce musely některé školy odmítnout spádové děti. Řešením se nabízí být přeměna soukromého Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Josefa Škvoreckého sídlícího v budově na Plzeňské ulici, která patří městské části, zpět na základní školu. Opozice se však obává, že tato možnost nebude připadat v úvahu, jelikož ředitelkou a majitelkou gymnázia je právě starostka Zajíčková.

Renáta Zajíčková. Starostka Prahy 5 a zároveň majitelka Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha. | Foto: MČ Praha 5

„V oblasti Cibulek bude do 10 let potřeba 300-400 míst,“ vysvětluje zastupitel Daniel Mazur (Piráti). „Samozřejmě bude potřeba ještě systémovějšího řešení, ale ve střednědobém výhledu by přeměna gymnázia mohla být pro město jednou z nejrozumnějších variant.“