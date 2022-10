Je středa odpoledne a Aleš Maloch přijíždí s partou učňů před lesnické učiliště ve Svobodě nad Úpou, které je součástí trutnovské lesárny. „Stavěli jsme oboru nad Voletinami pro daňky a muflony, zítra budeme sázet nový les,“ říká poté, co vystoupí ze staré zelené avie jako učitel odborného výcviku a praxe. Dvanáct let byl zvyklý na oslovování starosto, teď mu říkají učni pane mistr. „Je to docela vtipné, ale mně to nevadí,“ usmívá se Maloch.

Ve školní jídelně si dá rýžový nákyp a míří do kanceláře v Rudníku. Úřadovat tam bude už jen týden. Příští středu se koná ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém předá řízení podkrkonošské obce svému nástupci. Jedničkou Malochova sdružení Domov je současný místostarosta a známý musher Jiří Vondrák, lídrem uskupení SPOT30 oblastní manažer prodeje Pavel Steklý. Mezi nimi se pravděpodobně rozhodne. Ve vyrovnaných volbách v Rudníku získala obě sdružení po šesti mandátech.

Aleš Maloch končí po dvanácti letech jako starosta Rudníku, od 1. října pracuje jako učitel v České lesnické akademii TrutnovZdroj: Deník/Jan Braun

„Rozhodl jsem se už v lednu. Oznámil jsem to kolegům, aby o tom věděli. Rozhodl jsem se kvůli soukromému životu. Rozrostla se mi rodina, loni v prosinci se mi narodil syn. Cítil jsem, že se chci více věnovat svojí rodině a profesi lesního inženýrství, kterou jsem vystudoval. Pro mě to bude nový impuls do života a myslím si, že lesnictví mám co dát,“ vysvětluje nezvyklou změnu působiště. „Očekávám, že se zklidním a vyčistím si hlavu. Klukům můžu i něco předat, autority potřebují,“ dodává.

Vystudoval lesní inženýrství

K lesu a práci v něm má Aleš Maloch blízko. Vrátil se do Svobody nad Úpou, kde se vyučil na lesnickém učilišti. „Pak jsem si udělal lesnickou maturitu a potom vystudoval na České zemědělské univerzitě v Praze lesní inženýrství,“ popisuje.

V novém zaměstnání je teprve druhý týden. Na starosti má druhý ročník, s učni se věnují pěstebním činnostem a ochranářství. „Některé věci se budu muset doučit, například těžební technologie, které v 90. letech ještě nebyly. Některé kolegy znám celý život, protože jsme spolu studovali, nebojím se,“ tvrdí.

Aleš Maloch stál v čele Rudníku od roku 2010. Podkrkonošská obec zaznamenala hmatatelný rozvoj v dopravní infrastruktuře i kulturním vyžití, vypořádat se musela s ničivými povodněmi. „Dříve se v Rudníku politikařilo a nepracovalo. Za 12 let mého působení bylo ale jedno, jestli je někdo od zelených anebo červených, pracovali jsme společně. Byli jsme jako jeden tým. Třecích ploch a situací, kdy bychom si nerozuměli, bylo za dvanáct let minimum, spočítal bych je na prstech jedné ruky,“ ohlíží se za svým působením.

„Práci pro obec jsem měl rád. Pokud chcete dělat dobře starostu, musíte pro obec dýchat a dát tomu všechno. Díky kolegům, které jsem na úřadě měl a zůstávají tam, a zastupitelům, se to myslím povedlo. Měl jsem štěstí na lidi,“ zdůrazňuje Maloch.

Změna v Janských Lázních

Na nového starostu si budou muset zvyknout také Janské Lázně. Petr Hřebačka pracoval dlouho jako místostarosta, před dvěma lety převzal post starosty po odcházejícím Jiřím Hradeckém. Ačkoliv jeho strana Volba pro město vyhrála komunální volby a Hřebačka dostal nejvíc hlasů, z vedení města odchází.

„Oznámil jsem to dopředu. Mám práci hajného v Krkonošském národním parku, to je pro mě priorita. Je to můj životní směr. Lesnictví se věnuji třicet let a obor nechci opouštět,“ objasňuje. Hřebačka pochází z lesnické rodiny. Otec byl vedoucím lesní správy v Horním Maršově a bratr ředitelem Krkonošského národního parku.

Petr Hřebačka končí jako starosta Janských Lázní, dál bude pracovat jako hajný Krkonošského národního parku. Profesi lesníka se věnuje třicet let, má to v rodiněZdroj: archiv Petra Hřebačky

Působení v pozici starosty hodnotí jako neuvěřitelnou, skvělou životní zkušenost. „Byla to zajímavá práce. Kdybych nedělal souběžně hajného, tak bych rád zůstal starostou. Obě profese lze skloubit jen velice těžko, o tom jsem se přesvědčil. Rozhodl jsem se, že budu dál jen hajným, tedy tím, co jsem dělal celý život,“ říká Hřebačka.

Povolební jednání podle něj pořád pokračují. Ještě není rozhodnuto o novém starostovi. Určí ho až 24. října ustavující zasedání nových zastupitelů Janských Lázní. Ve stejný den se bude volit také starosta Pece pod Sněžkou.