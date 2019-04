Ani vláda, ani ministerstvo dopravy nebere ohledy na jejich protesty ohledně zpoplatnění silnice I/20. V minulých dnech se v Katovicích sešli s poslanci Lukášem Koláříkem a Ondřejem Polanským (Piráti), kteří chtějí tento problém řešit na nejvyšších místech. Dokument předají předsedovi vlády Andreji Babišovi a téma otevřou v Poslanecké sněmovně. Starostové poukazují na to, že zpoplatnění některých komunikací I. třídy přinese nejen zhoršení životního prostředí, ale hlavně ohrozí životy a zdraví stovek občanů v obcích kolem komunikací. „Jakou máme záruku, že nás budou brát vážně, když ministerstvo nás ignoruje už tři roky? Udělají si, co budou chtít, ale jak se máme podívat lidem u nás do očí? Asi budeme budovat podchody,“ nebral si servítky starosta Drahonic Václav Vokáč. Poslanec Lukáš Kolářík vidí možnost v přímém kontaktu. „Budeme se jich ptát přímo, aby nemohli uhýbat,“ řekl. Celá problematika byla oživena tím, že záměr ministerstva dopravy na zpoplatnění některých komunikací 1. třídy je znovu na stole a ministerstvo jej plánuje v brzké době předložit na jednání vlády i přesto, že slibovalo upuštění od tohoto projektu. Problém je v tom, že při zpoplatnění silnice I/20 (Plzeň - Blatná - Písek - České Budějovice) by tranzitní dopravci pravděpodobně nechtěli platit mýtné na I/20 a objížděli by trasu právě po silnici I/22. Starostové tedy žádají, aby byly v takovém případě zpoplatněny oba úseky, nebo žádný.