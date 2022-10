Dva gruzínští převaděči, kteří v osobních autech s polskými státními poznávacími značkami, přivezli na Moravu šestici mladých mužů. Šlo o Kurdy z Turecka. A jejich cíl? „Německo,“ sděluje podle vizáže nejstarší z nich.

VIDEO: Vypadám jako Iráčan, zavřete mě. Kontroly hranic odstartovaly

Všechny zřejmě čekají v nejbližší době výslechy ohledně trestního řízení s jejich převaděči. Zatím ale sedí na krajnici a někteří pokuřují.

Svým způsobem mají smůlu, že nejsou ze Sýrie, kde pokračuje válka. Směřovali by pak na registrační místo pro uprchlíky do Břeclavi. Odkud by se následně mohli jako váleční běženci dostat na vysněný Západ. Zadržení muži jsou Kurdové, ale z Turecka, tedy ze země, kde se neválčí. Takže se s každým z nich bude podle policie postupovat standardně jako s cizincem, který v České republice pobývá neoprávněně.

Obnovení kontrol u Hodonína na státní hranici se Slovenskem.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Registrační místo se ho netýká, jde do zařízení pro zajištění cizinců a je s ním vedeno standardní správní řízení ve smyslu vyhoštění z republiky. Ke kterému většinou dochází do několika dnů. Bývá mu uložen i zákaz pobytu a vstupu na území České republiky, což může být na několik měsíců i let,“ vysvětluje jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala.

Oprávněná nervozita

Naopak ze zadržených převaděčů vyzařuje oprávněná nervozita. Zatím pod dohledem strážců zákonů sedí v otevřeném autě. „S těmi je vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice. Podle toho, jakým způsobem migranty převáželi, tedy například zda za úplatu nebo v nějakých nelidských podmínkách, tak se rozlišuje, jestli se jedná o trestný čin se sazbou do dvou let nebo do pěti let,“ upozorňuje Vala.

To už dalšímu policistovi zní z vysílačky oznámení o pohybu migrantů u sousedního Rohatce. Zatím v Hodoníně policisté v poklidu a bez kolon pouštějí další a další auta směrem do města. Důkladnější kontrola je znát zejména u větších aut a dodávek. Jedna z nich přijíždí od Senice.

Česko zavedlo kontroly na hranicích. Rakušan: Nejde o silový krok vůči Slovensku

„Pro nás je to jen chvilkové zdržení. Myslím si, že zavedení kontrol je dobrá a potřebná věc. Ale na druhou stranu bychom měli být ve svobodném světě, ale ne každý tam může, někoho zastaví a už jej dál nepustí,“ zamýšlí se nad dvěma aspekty kontrol slovensky řidič Filip.

Naopak cyklisty pouštějí policisté plynule a ještě jim umožňují bezpečné zařazení do pravého jízdního pruhu. Jedním z nich je i Jan Hubík, který kontroly schvaluje. „Mělo by se kontrolovat, jsem pro. Osobně mi to nijak nevadí,“ svěřuje se cyklista mířící z příhraniční zahrádky do centra Hodonína.