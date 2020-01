Šest až sedm tisíc korun. Zhruba tolik si za rok přivydělá sběrem starého papíru Základní škola Mikulovice na Znojemsku. Hospodaří s nimi sdružení rodičů, které je používá na různé školní akce. „Na zájezdy nebo za ně pořizují různé ceny do soutěží," upřesnil ředitel školy Ivo Bílek.

Sběr papíru. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

Podobně to mají v základní škole v Dolních Věstonicích na Břeclavsku. Tam se domluvili s firmou, která v regionu provozuje sběrné suroviny. „V areálu školy máme velký kontejner, který postupně plníme papírem. A to nejen my. Kontejner využívají jako sběrný dvůr i lidé z Dolních Věstonic, kteří nám sem papír nosí,“ vysvětlil ředitel školy Zbyněk Háder.