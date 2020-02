Vedení obce má zatím hrubý odhad škod. „Přibližná škoda na pergole je asi dvě stě tisíc korun, dalších asi třicet tisíc je škoda na domečku a hračkách,“ uvedl starosta obce Radek Durajka. Jak dodal, zvažuje i vyhlášení veřejné sbírky. „Zatím to neprojednávalo zastupitelstvo, uvidíme, jak se k tomu ostatní postaví,“ naznačil starosta.

O velkém štěstí, že ve školce už v době pádu prakticky nebyly žádné děti a nikomu se tak nic nestalo, hovoří ředitelka školky Zdeňka Zpěváčková. „Strom spadl minulé pondělí kolem půl čtvrté odpoledne a to už byly děti ze školky pryč. Až na jednoho chlapce, jehož tatínek si pro něj právě přišel a řekl ve školce, že nám spadl strom na zahradě,“ řekla.

Ředitelka, která ve školce pracuje sedm let, byla v době pádu mimo školku. „Byla jsem zrovna ve Znojmě, když mi to volali. Jakmile jsem k večeru přijela do Petřína, šla jsem se na tu spoušť podívat. Svítili jsme si na to mobilama a bylo mi ouvej, když jsem to viděla. Nebyl to příjemný pocit,“ svěřila se Zpěváčková.

Bezpečí na prvním místě

Na zahradě školky nedaleko pařezu po spadlém stromu jsou ještě další dva smrky. „Dohodli jsme se se starostou, že je kvůli bezpečí dětí dáme pryč. Pokácíme také jeden strom i na druhé straně budovy školky. Sice přijdeme o příjemný stín, který nám v létě poskytovaly krásné stromy, které nám záviděli třeba i dealeři, kteří k nám jezdili, ale bezpečí dětí je na prvním místě,“ dodala.

Zničený altánek ještě v pondělí rozebíral zaměstnanec obce Josef Kovář. „Asi polovinu hraček jsme dětem vrátili, polovina z toho domečku je zničená. Pergola, která byla zánovní, je zničená úplně. Lepenka se zachránit nedá, palubky jsou rozštípané, všechny čepy jsou vytrhané. Když se člověk podívá na pařez toho smrku je vidět, že zdravý nebyl,“ konstatoval Kovář.

Školce pomůže sbírka

Do školky chodí jak místní děti, tak z Nového Petřína a Jazovic. Obyvatelé těchto vesnic, které Deník Rovnost v pondělí oslovil, tvrdí, že v případě, že obec vyhlásí veřejnou sbírku na obnovení pergoly či nákup nových hraček, rádi pomohou. „Zděsila jsem se, když jsem o pádu stromu slyšela. Ve školce jsem dříve pracovala. Vím, že v té budce měly děti různé hračky, ale také sportovní věci jako míče, florbalové branky, hokejky, odrážedla, hračky na písek ale také zahradní náčiní. Do sbírky bych určitě ráda přispěla,“ řekla Hana Kovářová.

Přestože má teprve roční holčičku, přispět by chtěla i Simona Zelníčková ze sousedních Jazovic. „Před časem obec pomohla mně, takže ráda přispěji a pomoc oplatím. Třeba tam dcerka bude v budoucnu také chodit,“ svěřila se Zelníčková.

O pádu stromu se až se zpožděním dozvěděli manželé Jarmila a Stanislav Koubkovi z Nového Petřína. „No vidíte, my tam byli minulé úterý na obecním úřadě a toho jsme si vůbec nevšimli. Tak ještě, že se nikomu nic nestalo. Pády stromů jsou vždycky nebezpečné, se stromy jsem pracoval, takže vím, o co jde,“ řekl chalupář Koubek.

Pokud sbírku vyhlásí, chtějí manželé Koubkovi také přispět. „Už dříve jsme přispívali na kostel i na kapličku. Sice jsme z Třebíče, ale manželka je rodačka a jezdíme sem do jejího rodného domu,“ dodal Koubek.

Ředitelka školky zvažuje, že by se o pomoc obrátila na vedení sousedních obcí. „Ale také třeba na vedení místního statku. Pracují tam totiž rodiče některých našich dětí,“ naznačila Zpěváčková.

Jak dodala, o podobném problému, kdy by spadl strom na zahradě mateřské školky ještě neslyšela. „Altánek, byť třeba menší, by se nám moc hodil. Domeček pro uskladnění hraček, které v budově skladovat nemůžeme, také potřebujeme,“ zakončila ředitelka.