Stát ve ztichlém lokále? Bez lidí mi bylo smutno, říká lukovský hostinský Čabala

Hned v pondělí otevře zahrádku před svou Stodolou mladý hostinský Vojtěch Čabala v Lukově na Znojemsku. Už týden prodává pivo přes okénko a na to, až hospodu postupně otevře, se těší. „Už to bylo vážně dlouhé. I proto jsme otevřeli aspoň přes okénko s minulým prodlouženým víkendem. Chci zkusit, jak to půjde, a bylo mi už taky docela obyčejně smutno,“ říká dobře naladěný hostinský.

Mladý hospodský Vojtěch Čabala zatím prodává přes okénko a chystá podnik na postupné otevření. | Foto: Deník / Martin Moštěk

Že bude mít hospodu zavřenou dva měsíce, v polovině března nepředpokládal. „Zprvu jsem byl optimista a říkal si, že třeba za čtrnáct dní otevřeme, najednou jsem ale postupem doby zjišťoval, že tohle bude trvat déle,“ ohlíží se Čabala. Devatenáctá oběť na jižní Moravě. Nakažený koronavirem ve vážném stavu zemřel Přečíst článek › Připouští, že se se všemi změnami musel nějako dobu porovnávat. „Můj divoký život se ze dne na den změnil. Byl jsem zvyklý podnikat, sportovat a bavit lidi jako moderátor a kejklíř. Teď jsem stál v zavřené hospodě, akce, na nichž jsem měl vystupovat, byly zrušené, stejně jako běžecké závody, na které jsem byl přihlášený,“ vypočítává energický mladík. Jednu výhodu nová situace měla. Přestal mu drnčet telefon. „Nejezdili obchodní zástupci, přestalo domlouvání akcí. Snažil jsem se brát to všechno s humorem, šel jsem si třeba zaběhat, ale pak jsem se musel prát s myšlenkou, k čemu vlastně trénuju, když jsou všechny závody zrušené,“ vzpomíná Čabala. Vinaři, ještě je naděje. Váš festival VOC bude možná v srpnu Přečíst článek › Aby využil volný čas, věnoval se vylepšování svého podniku. „Upravoval jsem vinárnu, kterou snad otevřeme na léto. Byl to ale pořád dost zvláštní pocit, přijít do hospody třeba něco poklidit a stát ve ztichlém lokále, kde není ani noha, zatímco venku svítí slunko a projíždějí cyklisti,“ kroutí pořád ještě hlavou Čabala. Alespoň pivo mu v sudech nezůstalo. „Měl jsem ve skladu asi jen dva a ty jsem poměrně brzy vytočil lidem do petek. Pak jsme objednali až nové, když už jsme věděli, že budeme postupně otvírat,“ dodává Čabala. Ztracenou ženu s cukrovkou hledal i vrtulník. Vyčerpaná a v šoku ležela v trávě Přečíst článek › Hospodský doufá, že se na otevření lokálu netěší sám. „Trochu si myslím, že pro místní a lidi z okolí to bude malá událost, že je konečně zase něco otevřeného. Třeba na pivo přijdou i ti, kteří zajdou jen vzácně. Snad se nepletu a na pořádné točené už mají lidi pořádnou chuť,“ odhaduje Čabala.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu