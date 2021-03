Vyhlášení stavu hromadného postižení, obvykle využívaného spíš v případě nehod s vysokým počtem zraněných a dalších mimořádných událostech s obdobnými následky, znamená, že se nemocnice dostala do situace, kdy již není schopna zajišťovat standardní rozsah akutní péče všem pacientům, kteří ji potřebují.

V době masivního šíření koronaviru je to dáno vyčerpáním její kapacity – jak přístrojové, tak zejména personální, což už neumožňuje vyčleňovat další lůžka pro covidové pacienty či vytvořit další místa na takzvaných přistýlkách. A současně je nutné uhlídat, a byla nemocnice připravena i na poskytování další nezbytné péče. I nyní mohou lidi postihnout mrtvice, infarkt či náhlá příhoda břišní nebo utrpí úraz.

Hlavní problém? Personál!

Je třeba koordinovat péči tak, aby se o lidi, kteří ji potřebují, postarala jiná zdravotnická zařízení. Podle hejtmančiných slov stav označovaný jako HPO obnáší vyčerpání kapacit nemocnice, která už není schopna garantovat zachování rozsahu a kvality poskytované péče. A právě personální krize je to nejtíživější, upřesnila mluvčí mladoboleslavské nemocnice Hana Kopalová: „Jsme na pokraji vyčerpání kapacit personálu.“ Je tudíž třeba zajistit, aby se to nestalo.

Ve dvou Středočeských nemocnicích je vyhlášen stav hromadného postižení osob.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. jej vyhlásila v 8h, Klaudianova Nemocnice Mlada Boleslav v 9 h.

Stav HPO vyhlášený v nemocnicích je mimořádnou událostí. — Petra Pecková (@PPeckova) March 3, 2021

Již v úterý byl stav hromadného postižení vyhlášen pro celý Pardubický kraj. Střední Čechy následovaly ve středu po ránu. Schylovalo se k tomu již několik dnů, naznačil Deníku krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Připomněl v té souvislosti nárůst počtu pacientů s koronavirovou nákazou, u nichž má onemocnění covid-19 vážnější průběh (a navíc nelze přehlédnout také jejich klesající průměrný věk – čili intenzivní lékařskou péči potřebují stále mladší nakažení).

„S krajským koordinátorem intenzivní péče primářem Janem Žižkou situaci vyhodnocujeme každý den,“ konstatoval Pavlík. S poznámkou, že situace se mění i velmi rychle. Rozhodnutí vyhlásit stav hromadného postižení pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov přišlo v osm hodin, v případě Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi následovalo o hodinu později.

Třeba mladoboleslavská nemocnice, v níž aktuálně leží 76 pacientů s covidem-19, z nichž 11 potřebuje plicní ventilaci, se nejcitelněji potýká s personální krizí. S lůžky se pak dějí hotová kouzla. Současnou ortopedii nemocnice mění na další oddělení pro pacienty s koronavirem – avšak traumatologie se zase pomalu předělává na internu, protože přibývá také pacientů se srdečními onemocněními. Nejde tedy jen o zajištění péče pro pacienty s covidem, ale i pro ty ostatní.

Problémem jsou však zaměstnanci, bez nichž by opatření k navyšování potřebné kapacity neměla smysl. „Zatím jsem ve stavu, kdy to ještě pořád dokážeme postavit, ale musíme dělat taková opatření, abychom se o pacienty dokázali postarat. Začínáme prošetřovat ambulantní část, abychom stáhli sestry ke covid lůžkům,“ vysvětlila mluvčí, kde potřebné lidi nemocnice vezme. Obava to toho, že by mohl „dojít“ personál, je přitom velmi reálná. „Opravdu už operujeme s extrémními čísly,“ konstatovala Kopalová. A nejde prý o to, že by zaměstnanci trpěli vysokou nemocností kvůli koronaviru. Tím si tady prošli už na podzim. Mluvčí současně míní, že „Klaudiánka“ na tom ve středních Čechách zdaleka není nejhůř. Některé další nemocnice prý zažívají situaci ještě tíživější.

Přibudou další místa. Kdekoli!

Hejtmanka Pecková očekává, že další místa s mimořádným režimem budou přibývat. „Situace se vyvíjí rychle, dnes nebo zítra očekáváme vyhlášení stavu HPO v dalších nemocnicích, případně plošně v celém kraji,“ uvedla hejtmanka ve středu odpoledne. Třeba v Rakovníku k vyhlášení stavu hromadného postižení není daleko, potvrdila hlavní sestra tamější Masarykovy nemocnice Markéta Palková. Situaci označila jako nejhorší od vypuknutí pandemie, neboť zbývá jen jedno ventilované lůžko. Z dvanácti míst na oddělení ARO je jedenáct obsazených. „Právě jsem řešila s primářem Janem Seemannem, jak jsme na tom s personálem, protože potřebujeme i někoho na otáčení těchto lidí a takovéto věci. Pokud nám přibude další pacient, budeme stav hromadného postižení nuceni vyhlásit. Sice pak ještě můžeme přijímat nějaké pacienty, ale už nejsme schopni poskytnout péči podle standardu,“ upřesnila Palková.

Předvídat přitom, co kde nastane, není snadné ani tam, kde zatím není zle. „Stav hromadného ohrožení se naší nemocnice zatím netýká,“ poznamenala ve středu odpoledne Hana Plačková z Oblastní nemocnice Kladno. A co dál? Uvidíme. „Vše bude záležet na růstu počtu covidových pacientů,“ vysvětlila. Také ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček potvrzuje, že vše ukáže až další vývoj. „Zatím lůžka máme, ale situace na bojišti se mění každou minutu,“ řekl odpoledne Deníku. Shodou okolností použil naprosto stejnou citaci klasika, kterou Deník již ráno slyšel od radního Pavlíka.

Situace ve středočeských nemocnicích se ve čtvrtek stane jedním z hlavních témat jednání krajského krizového štábu.