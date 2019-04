Stav Vřídelní kolonády v Karlových Varech se každým dnem zhoršuje a podle členů pracovní skupiny, která pracuje na variantách jejích nezbytných a nutných oprav, je doslova kritický. Zastupitelům proto navrhli kompromisní návrh, to znamená, kolonádu opravit za provozu, ale zároveň postavit novou, rezervní venkovní nádrž na vřídelní vodu.

Člen pracovní skupiny a zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci) tuto metodu výstižně nazval bypassem a nádrž by podle něj měla minimalizovat rizika katastrofální situace, pokud by vřídelní voda, kterou k léčbě využívají lázeňské hotely, mizela v zemi. Místo toho by ji jímala právě venkovní nádrž.