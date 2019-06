Poslední květnový den měla být dokončena cyklostezka propojující Jihlavské části Bedřichov a Pávov. Hotová však není a město se snaží s firmou dohodnout, aby zpoždění bylo jen tříměsíční.

K situaci se vyjádřil náměstek primátorky pro rozvoj města Petr Laštovička (ODS). „Doposud to nevypadá, že by byla cyklostezka hotová ani že by se k dokončení blížila. Zhotovitel už brzy na jaře avizoval, že některé stavební objekty v daném termínu nestihne a sdělil několik důvodů, které jsou nyní součástí sporu,“ řekl.