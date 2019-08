V pondělí byl definitivně uzavřen starý most přes Labe mezi Valy a Mělicemi, v úterý ho stavbaři začnou rozebírat. Na jeho místě vyroste nový most s dvouproudou komunikací a s chodníky pro pěší a cyklisty.

Provizorní lávka pro pěší, v pozadí původní most. | Foto: Ředitelství vodních cest ČR

Most přijde na 252 milionů korun, ze 77 procent stavbu platí Státní fond dopravní infastruktury, zbývající část uhradí Pardubický kraj. Během stavby, která potrvá do června 2020, se pěší přes Labe dostanou po provizorní lávce, která je bezbariérová a široká dva metry. I po dobu stavby se tak obyvatelé Mělic odstanou na vlak a autobus do Valů. Pro automobily se v tuto chvíli nic nemění, ty jezdí po objížďce přes Přelouč již od poloviny července.