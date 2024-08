Hotelový areál pro hosty z řad návštěvníků okolních lyžařských areálů se začal na křižovatce Na Krahulci mezi obcemi Sněžné, Bystré a Dobřany stavět v roce 1991. Dodnes tam stojí jen hrubá stavba pochybné kvality, kterou vlastnilo několik majitelů. Ten současný nemovitost koupil v roce 2021. Po letech dokonce začal s úpravami, spolu s obcí řešil územní plán s tím, že by tam chtěl udělat apartmány. Od začátku války na Ukrajině je však ticho.

„Všechno se zastavilo, kromě toho, že to ještě více zarostlo, tam žádný posun není. Je to škoda. Myslím si, že časem to bude na demolici. Je to již od počátku špatně postavené a dnes tam není jediná rovná zeď. My s tím nic dělat nemůžeme,“ konstatuje starosta Sněžného Petr Jirásek.