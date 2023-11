Pondělní stávka škol nemusí nutně znamenat jen zcela zavřenou školu i jídelnu a děti i ve všední den doma. Ve středočeských školách bude mít protestní akce různé podoby. A pokud netušíte, zda škola ve vašem okolí stávkuje, můžete se podívat na aktualizovanou mapu Učitelské platformy na konci článku.

Stávka pracovníků ve školství, 27.11. 2023 | Foto: Deník/Martin Vokurka

Například ve votické škole a školce se stávkovat bude. Ale zatímco o děti z mateřinky se v pondělí 27. listopadu budou muset postarat rodiče, u školáků to bude jinak. „Školka bude úplně zavřená, škola v omezeném provozu bude mít dohled nad žáky,“ vysvětlila ředitelka školy Marcela Kratochvílová s tím, že této možnosti ale využije pouze sedm dětí.

Dojde i na to, že v jedné budově se bude polovina žáků učit a druhá zůstane doma. Jde třeba o benešovskou střední zemědělskou školu a vyšší odbornou školu.

Nemocnice v Praze od prosince neomezí akutní péči. Někde zruší plánované operace

„Zhruba polovina učitelů a část nepedagogických pracovníků bude stávkovat. Kvůli tomu nedokážeme pokrýt výuku v plném rozsahu, proto budeme učit jen na vyšší odborné škole a zbytek školy bude mít ředitelské volno,“ potvrdila ředitelka Ivana Dobešová.

Děti ve škole. Ale bez oběda

I církevního gymnázia v Kutné Hoře se pondělní stávka dotkne poněkud netypickým způsobem: odpadne odpolední výuka. Dopoledne se počítá se zcela běžným provozem, avšak kvůli tomu, že v souvislosti se stávkou nebude v provozu školní jídelna, místo oběda půjdou studenti domů. Odpolední vyučování je 27. listopadu zrušeno, což škola oznámila s týdenním předstihem.

A jakýsi hybrid mezi výše zmíněnými podobami stávky chystá Základní škola Dr. E. Beneše v Mladé Boleslavi, která bude zavřená napůl. Volno mají jen žáci druhého stupně.

Na Monínci už se jezdí! Ve středu tu zkoušeli nové lyže i snowboardy

„Škola zajistí provoz pro žáky 1. stupně dle rozvrhu. V den stávky není v provozu jídelna ani školní družina. Po skončení výuky odchází žáci domů. Na 2. stupni je v pondělí přerušen provoz z organizačních důvodů,“ informovala ředitelka školy Brigita Šulcová.

Symbolické připojení ke stávce

Existuje i řada škol, které se k stávce připojí symbolicky. Studenti obchodní akademie ve Slaném si budou například v rámci třídnické hodiny vyprávět se svými kantory a rozebírat celkovou situaci ve školství.

Kladenští gymnazisté se budou zčásti též vyučovat a studenti čtyřletého gymnázia půjdou společně na film Bratři o odbojové skupině Mašínů z padesátých let.

Stávka ano, ale až odpoledne

Do této kategorie spadá třeba Základní škola v Krušovicích na Rakovnicku. Ke stávce se připojí, ale provoz přeruší až hodinu po poledni. „Rozhodli jsme se podpořit stávku učitelů, ale zároveň chápeme rodiče. Proto dopolední vyučování zachováme v běžném režimu, avšak po obědě bude přerušen provoz družiny. Žáci proto školu opustí po 13. hodině,“ uvedla ředitelka školy Lenka Vernerová.

Žáci kladenské 8. základní školy ve Vodárenské ulici v Kladně se budou věnovat projektům a odpadne jim odpolední vyučování. Některé třídy budou vyrábět vánoční dárky, jiné půjdou například na lezeckou stěnu.

Na pražské ZŠ Eden se do stávky zapojí přes 35 procent zaměstnanců. Také tam nebylo možné zajistit standardní provoz školy, proto i tam bude platit ředitelské volno. Ale… „O nejmenší děti se postaráme. Přihlásilo se nám osm dětí z prvních a druhých tříd, kde měli rodiče problém zajistit dohled. Děti si budou od rána hrát s paní učitelkou ve třídě. Potom půjdou s panem vychovatelem na oběd a do 14 hodin si budou hrát v družině,“ uvedla pro Deník ředitelka Jana Churáčková.

Nedokázali stávku zorganizovat

Reportéři Deníku narazili i na školy, kde by sice rádi stávkovali, ale učitelům selhala organizace. Proto se připojí k protestu třeba jen podpisem petice.

To je případ třeba Střední průmyslové školy strojírenské v Kolíně, kde se s požadavky školských odborů ztotožňují, přesto stávkovat nebudou. Podle ředitele školy Františka Pražáka za to může absence odborů.

„Museli bychom zakládat stávkový výbor a nikomu se do toho nechtělo. Nenašel se u nás žádný iniciátor, který by se organizace stávky ujal. Jde o spoustu administrativy, zároveň v daný den o neplacené volno,“ vysvětlil Pražák.

Tip na vánoční překvapení: adoptujte zvíře v zelčínském zooparku

A podobně to dopadlo i v Základní škole P. Lisého v Hostomicích na Berounsku. Ředitel školy Eduard Polách sepsal petici, pod kterou se podepsalo zhruba 70 procent zaměstnanců.

„Bohužel se ale nenašel nikdo, kdo by sestavil stávkový výbor. Učitelům jsem to nabídl, oslovil je osobně. Ve středu na pedagogické radě jsme to definitivně uzavřeli s tím, že tentokrát stávku podpoříme jen podepsáním petice, což jsem sdělil i rodičům. V pondělí tu budeme mít olympiádu z českého jazyka,“ prohlásil Polách.

Tichý boj o asistenty pedagogů

A vyučovat podle plánu rozhodli na Základní škole Jaroslava Seiferta v Mělníku, byť tamní učitelé s vládou navrhovanými opatřeními nesouhlasí. Místo stávky vydala škola oficiální prohlášení, co konkrétně učitelům vadí.

„Naší školy by se dotkly výrazným snížením počtu asistentů pedagoga a dále snížením počtu financovaných odučených hodin o šest procent," uvedla za všechny zaměstnance školy ředitelka Michaela Vacková možné následky, které by v praxi vedly ke zrušení dělení některých tříd na skupiny při výuce cizích jazyků.