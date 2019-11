Důvodem stávky je nespokojenost učitelů s krokem vlády, která schválila navýšení platů o deset procent, avšak z toho dvě procenta formou osobních příplatků a odměn, o kterých budou rozhodovat ředitelé.

„Má to být způsob, jak ocenit aktivní, vnímavé, kvalitní pedagogy a zároveň motivovat ty laxnější,“ řekl náměstek hejtmana pro školství a sport Stanislav Folwarczny, který na druhé straně potřebě učitelů stávkovat rozumí.

V Ostravě a Moravskoslezském kraji se do stávky zapojí řada škol, zejména středních. Některé výuku omezí, jiné zůstanou zavřené úplně. Ze základních škol se celodenní stávku vyhlášenou školskými odbory rozhodli aktivně podpořit třeba pracovníci Základní školy Komenského v Ostravě-Porubě, kde se zítra neučí.

Třináct ze 44 učitelů se do stávky zapojí také na ZŠ Matiční v centru města. „Škola zůstane otevřená, avšak upravíme rozvrh, zkrátíme výuku do 11.40 hodin, spojíme třídy a chybějící kantory nahradíme vychovatelkami ze školní družiny,“ řekl Deníku ředitel školy Vladimír Matuš, který nastalou situaci přirovnal k extrémnější chřipkové epidemii.

Profesně si jako zaměstnavatel zaujal neutrální postoj, soukromě však dodal: „Situace ve školství není ideální a učitelé na to mají nárok. Avšak pokud chtějí odbory stávkovat, nyní na to podle mě není ideální čas. Nemyslím si, že kvůli dvěma procentům do tarifů je pro to důvod,“ uvedl Matuš.

Jak jsou na tom další školy? „Oficiální informaci o uzavření školy máme například ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě nebo z ostravského Matičního gymnázia. Naopak Gymnázium Hladnov se do stávky nezapojí,“ sdělil náměstek Folwarczny.

Celkem se podle aktuálních údajů v Ostravě ke stávce zapojí 35 středních, základních a mateřských škol.

K TÉMATU

Stávka učitelů v číslech

Moravskoslezský kraj zřizuje celkem 181 školských organizací, další pak města či jejich části. Z uvedeného počtu se k dnešnímu poledni do stávky zapojí nejméně jeden učitel z celkem 34 organizací. V tomto ohledu se tedy do stávky zapojí 19 procent školských zařízení zřizovaných krajem. Hned 30 z celkových 34 zapojených institucí jsou střední školy (těch je v kraji 86). Základní umělecká škola se zapojí jediná (z 36), dětský domov žádný. Některé školy podpoří stávku alespoň prohlášením či informací žákům a rodičům. V zapojených školách se ke stávce připojí průměrně kolem šedesáti procent pedagogů. (jir)