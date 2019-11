V Olomouci budou na jeden den uzavřena všechna gymnázia, kde ředitelé vyhlásili ředitelské volno. V provozu nebude taky základní škola.

Ke středeční stávce školských odborů se připojují například učitelé Slovanského gymnázia Olomouc: "Stávkou chceme důrazně vyjádřit náš nesouhlas s opětovným nesplněním našich oprávněných požadavků na zvýšení platů pracovníků školství. Chceme dát veřejně najevo svůj postoj. Stávkujeme především za kvalitnější školství pro naše děti.“

Například VOŠ a SPŠE Olomouc ani Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga se jako celek nepřihlásily ke stávce. Provoz však bude v důsledku stávky části učitelů omezen.

Z olomouckých základních škol zavře pouze Základní škola Holečkova a tři mateřinky.

„Tři základní školy budou v provozu, i když zaměstnanci budou stávkovat. Ředitelé zde zajistili provoz,“ sdělila v úterý odpoledne vedoucí odboru školství olomouckého magistrátu Hana Fantová.

Pro rodiče velká komplikace

Na ZŠ Holečkova se připojuje ke stávce tolik pedagogických pracovníků, že škola bude uzavřena.

„Vzhledem k tomu, že velká většina kantorů opravdu stávkuje, nejsem schopen zajistit provoz školy ani náhradní program pro žáky,“ sdělil Deníku ředitel školy Martin Vosypka.

Pod fakultní základní školu a mateřskou školu Holečkova spadají čtyři mateřinky a dvě základky.

Mateřinky Holečkova, Štístko a Střední novosadská budou stávkovat, stejně jako ZŠ Holečkova.

Základní škola Rooseveltova a mateřinka Schweitzerova budou fungovat.

„Pro rodiče je to velká komplikace. Učitelé žádají rodiče o pochopení,“ sdělil ředitel, který rodiče informoval o stávce.

Doma zůstanou stovky dětí.

„Ale i od učitelů to vyžaduje velkou odvahu, aby stávkovali. Za 20 let působení ve školství si nepamatuji, že by učitelé stávkovali tak, že zavřou školu. Myslím si, že je to poslední kapka v chování k učitelům, co všechno je na ně nakládáno, co se po nich požaduje a co jim za to stát platí,“ dodal Vosypka.

Většina základních škol na venkově se ke stávce nepřipojí tak, že by škola vůbec nebyla v provozu. Volí symbolickou podporu stávkujícím kolegům.

„Bude zachován provoz, byť požadavek 10 procent do tarifu podporujeme. Zejména s ohledem na rodiče, kteří by museli řešit hlídání, školu nezavřeme. Na malé vesnické základní škole, pod kterou spadá třináct obcí, to není tak jednoduché jako na velké střední škole ve městě,“ poznamenala zástupkyně ředitelky Základní školy Bouzov Světlana Nováčková.