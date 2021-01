Je devět hodin ráno a českobudějovičtí profesionální hasiči jsou na Štědrý den na prvním výjezdu. „Štědrý den je stejný jako každý jiný. Musíme být připravení na jakýkoliv výjezd, musíme provést kontrolu techniky, nastartovat auta, vyzkoušet majáky… Odpoledne máme školení,“ nastínil čtvrteční program velitel družstva Pavel Holý.

Profesionální hasiči Pavel Holý a David Hájek byli ve službě na Štědrý den. | Foto: Deník / Jitka Davidová

„I když to není například požár, musíme být stejně rychlí a připravení, protože ten člověk může mít třeba infarkt, může být třeba v domě, kde je schodiště a záchranáři ho potřebují dostat do sanitky,“ přiblížil Holý, který slouží u profesionální jednotky patnáct let.