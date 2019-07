/FOTO/ Hřiště u brněnského parku Anthropos se v sobotu a v neděli zaplnilo psy všech velikostí a ras. Na Brněnských psích dnech se zabavili oni i jejich páníčci.

Své si našel opravdu každý. Na návštěvníky čekaly závody v psích sportech, voříškiáda či semináře a přednášky. Pořadatelé také chtěli dětem i dospělým ukázat, co všechno pes potřebuje, jak se k němu správně chovat a co všechno se dá se psem dělat. Zavítat tak mohli také do výživové nebo veterinární poradny a nakoupili pamlsky a doplňky pro své mazlíčky.