Jak Deník informoval již dříve, štěně, jemuž ještě není ani půl roku, se našlo v polovině července na ulici v Plzni.

„Jsem přesvědčen o tom, že je z množírny. Museli jsme ho odblešit, odčervit a podobně, nebylo právě v dobrém stavu. Bocelli nevidí a myslíme si, že i špatně slyší, ale jinak je teď po zdravotní stránce v pořádku,“ řekl Deníku minulý týden zástupce vedoucího Útulku pro zvířata v nouzi Plzeň Stanislav Šůs.

Útulek pro štěně, jehož rasu nebylo možné přesně určit, hledal nového pána - a to se skutečně podařilo. „Volalo poměrně dost lidí. Ale byli to třeba Pražáci a chtěli ho do bytu, do středu města. Jenže my jsme řekli, že než aby byl na vodítku, tak ho radši ještě necháme v útulku a budeme hledat dál. Chtěli jsme, aby šel do domku se zahradou,“ popsala Petra Mašková z plzeňského útulku.

Nový majitel

Hledání mělo šťastný konec, pro slepé štěně byla vybrána rodina profesionálního hasiče z menší obce na Plzeňsku. Kromě pána a paničky na Bocelliho v novém domově čekaly dvě děti a čtyřletá border kolie.

Rodina si štěně odvezla v sobotu a další den měla pro útulek dobré zprávy. „Volali, že Bocelli je s fenkou kamarád, že ona ho i vodí. Že si vše očichal a očural a že je to dobré. A že spí s pánem v postýlce,“ uzavřela Mašková.