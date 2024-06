Ve Štěnovicích na jihu Plzeňska lidé od neděle likvidují následky bleskové povodně. Právě tuto obec zasáhla velká voda nejvíc z celého Plzeňského kraje. Poškodila desítky domů i zahrad, vzala s sebou i asfalt ze silnice. Blesková povodeň vyvolala mezi lidmi nevídanou solidaritu.

Ve Štěnovicích lidé od neděle likvidují následky bleskové povodně | Video: Deník/Veronika Krátká

Ničivá povodeň se prohnala ulicí V Potocích. Jindy poklidný Losinský potok se vylil z koryta, voda brala obrovskou silou všechno, co jí přišlo do cesty. Domy a zahrady v ulici zaplavily nánosy bahna. „Z nejhoršího už jsme venku, i když se samozřejmě ještě bude dál uklízet. Daří se čistit studny, nejhrubší úklid je hotový. Opravuje se zničená místní komunikace, což je zásadní,“ popisuje situaci starosta Jan Polívka.

Obec v pondělí vyhlásila materiální sbírku. „Teď nejvíce potřebujeme kovové hrábě, kolečka, ale i podlahové stěrky, rýžové kartáče a balené vody. Informace o tom, co právě potřebujeme, zveřejňujeme na webu obce. Předpokládám, že sběrné místo zůstane otevřené do konce tohoto týdne,“ říká starosta.

Povodeň podle starosty vyvolala obrovskou vlnu solidarity: „Pomáhá nám doslova, kdo může. Například místní firma Streicher poskytla techniku i své zaměstnance na čištění komunikací. Naložili všechny naplaveniny a odvezli je na skládku. Protože u mnoha domů jsou zničené ploty, firma Pletiva Dobrý nabídla pomoc s jejich obnovou tak, aby náklady pro občany byly co nejmenší.“

„Hodně je i jednotlivých dárců. Lidé třeba přivezou auto plné dezinfekce. Samozřejmě obrovský kus práce tady odvedli dobrovolní i profesionální hasiči. A pomáhají si i místní lidé mezi sebou. Rozvážejí třeba jídlo těm, kteří uklízejí. Tohle všechno funguje, aniž by to potřebovalo nějakou zvláštní koordinaci od obce,“ dodává Polívka.

Pomáhají i místní živnostníci

Starosta oceňuje také pomoc místních živnostníků, kteří mají k dispozici potřebnou techniku, jako jsou bagry nebo nakladače: „I když je to jejich živobytí, dělají tady zadarmo několik hodin denně, aniž by řešili své zakázky. Obětují svůj čas a vlastně i peníze. To bychom jim rádi jako obec nějak kompenzovali.“

Kromě materiální sbírky bude možné podpořit Štěnovice finančně. „Peněžní pomoc nám už nabídlo město Plzeň. Zařizujeme teď veřejnou sbírku a musíme proto co nejrychleji založit speciální účet,“ sděluje starosta.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Štěnovice spolupracují také s obcí s rozšířenou působností Přeštice a s Plzeňským krajem. Ten může téměř ihned poskytnout peníze z dotací určených na obnovu území postiženého pohromou. Podle hejtmana Rudolfa Špotáka kraj na tyto účely každý rok vyčleňuje čtyři miliony korun.

Peníze lze použít například na opravy poničených mostků, propustků nebo komunikací. Hejtman předpokládá, že škody po víkendových bleskových povodních se budou v regionu pohybovat v milionech korun. Do Štěnovic už zamířili pracovníci krajského odboru bezpečnosti a krizového řízení, aby zmapovali situaci a seznámili občany s možnostmi pomoci.