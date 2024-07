„Už jsme zažili leccos. Dokonce se i střílelo. Ale to bylo mezi nimi, skupinami z vyloučených lokalit. Teď je to jiné. Děcka mají strach jít ven. To je už síla,“ popisovala v pondělí osmašedesátiletá žena, která šla z práce domů ulicí ČSA. Tou prochází denně a podle svých slov pokaždé zažívá chvíle, které jí nejsou příjemné.

„Není to nějaký rasismus, to odmítám. Bydlím na Světlově, mám sousedy Romy. Vycházíme dobře, žádné problémy nejsou. Vidíte, to je mladá Gáborová, slušně vychovaná holka, a tam jde jeden z těch sígrů, nedávno se sem přistěhovali. Kamarádce, taky prodavačce, přepadli ti gauneři syna v parku. Šel doprovodit svoji slečnu, aby se jí nic nestalo, a cestou zpátky ho zmlátili, ukradli mu batoh,“ pokračovala seniorka.

V první polovině letošního roku došlo podle místních k několika přepadením. Od začátku července pak policie prošetřuje i incident, při němž nezletilá napadla svou vrstevnici, kterou několikrát udeřila do obličeje a následně ji měla kopnout. Děvče utrpělo zranění v oblasti obličeje, se kterým bylo následně ošetřeno v nemocnici.

Podle místních se však většinou jedná o přestupky, které se týkají narušování veřejného pořádku a občanského soužití. Problémy přitom trvají už od loňského roku, proto některým lidem už údajně dochází trpělivost.

close info Zdroj: Deník/Daniela Tauberová zoom_in

„Naše město už dávno není bezpečné, a to, co se děje s novým ghettem na ulici ČSA, je tristní. Stydím se. Je to centrum města a strach nemají jen místní. Obávám se, že pokud se tohle intenzivně nezačne řešit s podporou města a policie, velice brzy to vezmou do svých rukou lidé. Oko za oko, zub za zub,“ stojí například v příspěvku v jedné z diskuzí na sociálních sítích.

Zavedení opatření

Vedení samosprávy a policie se komplikované situaci věnuje. Přikročilo dokonce již k sérii opatření. O bezpečnosti ve městě jednali v pátek 19. července dokonce zástupci policie a ministerstva pro místní rozvoj, kteří hledali další možnosti, jak řešit rostoucí násilí mezi dětmi a mládeží.

„Naprosto chápeme obavy veřejnosti a sdílíme znepokojení, situace je velmi komplikovaná. Chci však všechny ujistit, že se poctivě snažíme využívat všechny možnosti, které nám současná legislativa dává,“ ubezpečil v pondělí starosta Stanislav Orság s tím, že v příštím týdnu proběhne další jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj, aby společně projednali možnost zapojení Šternberku do projektu Komunitní bezpečnost.

Ten by mohl městu přinést nejen odbornou podporu, ale taky finanční prostředky na komplexní práci s problematickými skupinami obyvatel.

O zavedení dalších opatření ve městě bude radnice hovořit i s policií. Problémy jsou v současnosti hlavně v centru, v ulici ČSA, u sportovní haly a v ulici Dvorská. „Když nasadíme lidi do problémových lokalit, chybějí jinde. Kdo by nám chtěl pomoci, máme vypsané otevřené výběrové řízení na čtyři strážníky,“ konstatoval velitel Městské policie Šternberk Libor Šamšula.

Ve Šternberku byl podle něj kamerový systém nově rozšířen o dalších pět bodů. „Včetně koupaliště, kde byly problémy,“ zdůraznil.

Pomoc centra i neziskovek

Radnice se již také obrátila se žádostí o pomoc na centrální orgány veřejné správy. Starosta je v kontaktu s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou i zástupci ministerstva vnitra.

Radnice je současně ve spojení s dalšími městy, která řeší obdobné problémy, a chce iniciovat debatu o nutných změnách legislativy.

Ve Šternberku pomáhají i neziskovky. Nedávno přitom zahájila činnost další. „Podané ruce udělaly první kroky, fandíme jim. Dobře funguje spolek Ecce Homo Šternberk, kde dlouhodobě pracují s dětmi a mají výsledky,“ ocenil práci místní neziskovky velitel strážníků Libor Šamšula.

Starosta Stanislav Orság rovněž apeloval na občany, aby důsledně využívali tísňové linky městské policie či Policie ČR, tedy 156 nebo 158.

„Je důležité, aby byly veškeré incidenty úředně zaznamenány. Lidé se mohou případně obracet i přímo na mě,“ uzavřel.