Pokud napadne sníh, má provozní četa Stezky co dělat. Musí odklidit vrstvy sněhu z dřevěných chodníků, po kterých procházejí turisté. Znamená to, že s frézou musí obkroužit především 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž, která je ústřední dominantou unikátní stavby v lesích nad Janskými Lázněmi.

"Když napadne sníh, tak ho musíme odhrnovat nehledě na to, jestli přijde jeden návštěvník nebo sto. Vždy dbáme na to, aby měli komfort čisté stezky. Pro nás je to celoroční práce, kterou máme rozvrženou v závislosti na počasí a ročním období," říká vedoucí provozu Stezky korunami stromů Krkonoše Miroslav Matas.

Novoroční zvonění na krkonošské atrakci nabídlo 160 litrů čočkovky i likér

Pro odklízení sněhu využívají pracovníci dvě velké ruční frézy a dva multifunkční traktůrky. "Na nich můžeme měnit čistící zařízení. Máme tam pluh, frézu, koště. Díky tomu jsme schopni vyčistit hrubou část, poté cesty ještě čistíme ručně koštětem, škrabkou ometáme cedulky pro turisty, aby byly viditelné," popisuje.

Zajímavá je především trasa na vrchol vyhlídkové věže. "Když jezdíme po obvodu vyhlídkové věže, tak to jsou dva kilometry tam, dva zpátky," dodává Matas. Pokud mrzne a objeví se ledovka, sypou pracovníci Stezky cesty drobounkým křemičitým pískem.

Miroslav Matas, vedoucí provozu Stezky korunami stromů Krkonoše.Zdroj: Deník/Jan Braun

Tříčlenná parta, která má na starosti údržbu vyhledávané turistické atrakce, vyráží do práce hodinu a půl před otevřením. Pokud je sněhová kalamita nebo horší klimatické podmínky, tak i výrazně dříve. "Stezka musí být připravená a průchozí i se všemi atrakcemi," zdůrazňuje Miroslav Matas.

Ačkoliv se krkonošská atrakce nesetkává s tím, že by ji návštěvníci poškozovali, najdou se i výjimky. "Nejhorší případ byl, kdy se na Stezku v loňském roce vloupali lidé v nočních hodinách. Přelezli zábradlí, které je dost vysoké. Rodinka si vyrazila na adrenalinovou prohlídku. Přišli jsme na to díky kamerovému záznamu, který máme na Stezce, ale provinilce nebylo možné blíže identifikovat," vybírá neobvyklý případ vedoucí provozu. Díky kamerám bylo vidět, co tam noční návštěvníci vyvádějí.

O víkendu na lyže. Jezdí i Radvanice, kde šokoval vlekaře majitel pozemku

"Chtěli se svézt tobogánem a poškodili jeho víko. Byl to takový hodně nedomyšlený čin, protože pokud je tobogán uvnitř namrzlý a mokrý, tak rychlost jízdy v takových podmínkách může být smrtelně nebezpečná. Člověk nabere obrovskou rychlost jako ve vodním tobogánu. Jenže tady nepadá do vody, ale na pevnou zem. Tobogán je u nás v provozu vysušený, lidé jezdí na speciálních podložkách, které eliminují rychlost," vysvětluje Matas.

Vandaly se chytit nepodařilo. "Je smutné, že se něco takového odehrálo. Po tomto incidentu jsme ještě více jsme zabezpečili vstupní prostor a posílili zábrany lepším materiálem," doplňuje.

Kdo si chce užít legální večerní procházku zimní Stezkou korunami stromů, bude mít šanci od 9. února, kdy se pravidelně každou středu až do 16. března budou konat během jarních prázdnin originální prohlídky. Ponesou se v duchu hry s překvapením. Návštěvníky budou provádět zkušení průvodci ze Správy Krkonošského národního parku.

V lednu a únoru je běžná otevírací doba od 9.30 do 16.00. Návštěvníci platí od 1. ledna 2022 dražší vstupné. Dospělou osobu stojí vstup 320 korun, senioři nad 65 let a děti od 3 do 14 let platí 250 korun.

FOTO: Nový televizní seriál Zoo se odehrává v Safari Parku Dvůr Králové