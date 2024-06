Blížící se nedožité sté narozeniny scénáristy a režiséra Oldřicha Lipského oslavili v sobotu na náměstí v Pelhřimově. Slavného rodáka připomněl téměř dvouhodinový program.

Oslava nedožitých stých narozenin Oldřicha Lipského v Pelhřimově. | Video: Deník/Martin Singr

Odpolednem provázel Lipského syn Dalibor, kterému na pódiu sekundovali místní děti, Vojta a Magda. Krátké scénky se střídaly se záběry z filmů Oldřicha Lipského. Občas se na plátně objevili i osobnosti z filmové branže. „Narodila jsem se v Žirovnici, to je dneska okres Pelhřimov, takže jsem vždycky slyšela, že patřím k bratrům Lipským. A vnitřně jsem cítila, že mi oba byli vždycky tak blízcí,“ povídala Iva Janžurová, která právě s Oldřichem Lipským natočila nejvíce filmů.

Návštěvníci se mimo jiné dozvěděli, jak to bylo s filmovými triky. Děti zajímalo, jak udělat kluzkou podlahu jako ve filmu Šest medvědů s Cibulkou. Kameraman předvedl, že stačí pootočit kameru. Tehdy bylo ale potřeba i kulisy za skluzavkou udělat nakloněné, aby vše vypadalo věrohodně. „Hercům i štábu se to tak líbilo, že o pauzách se do té chodby chodily klouzat,“ prozradil Dalibor Lipský.

KVÍZ: Kdepak je ten prďola, co tady čepuje pivo? Znáte filmy s Luďkem Sobotou?

Filmy z prostředí manéže měl pelhřimovský režisér rád. Oldřich Lipský byl totiž milovník cirkusu a proto nemohlo na náměstí chybět vystoupení artistů, nad jejichž kousky se divákům často tajil dech.

Řeč byla také o začátcích kaskadérství v Čechách. Promítaly se pasáže z filmu Jimonádový Joe aneb Koňská opera. „Tenkrát nás bylo deset, dneska je nás dvě stě,“ řekl Ladislav Lahoda z kaskadérské agentury Filmka, která začínala právě ve filmech Oldřicha Lipského. Nejen selfie tyč, což byla vlastně v roce 1969 anténa z tranzistoráku, i kaskadéři tak mají své začátky ve filmech pelhřimovského rodáka.

Následně pak kaskadér Marek Jelínek skočil ze střechy jedné z budov na náměstí do na zemi připravených krabic. Na pódiu potom prozradil, že pochází z Humpolce. Dole mu při skoku asistovali syn, dcera a otec. „Má to rodinnou tradici,“ podotkl Dalibor Lipský, který o tom něco ví. On sám je střihač, zůstal tak ve filmové branži stejně jako jeho otec a strýc.

KVÍZ: Limonádový Joe. Dokážete doplnit hlášky, názvy písní či hlavních postav?

Do Pelhřimova zavítali také Naďa Konvalinková a Jiří Lábus, kteří měli několik vtipných historek. „Když se točily facky ve filmu Tři chlapi na cestách, já jim vlepila takovou, že měli celé odpoledne na tváři můj obtisk dlaně. Z technických důvodů se to muselo opakovat, ale do večera se to nedalo. Krampol za mnou přišel a říkal, málem jsi mi přerazila sanici,“ vyprávěla Konvalinková.

Povídal i Lábus, který sice spolupracoval pouze na dvou filmech, ve snímku Velká filmová loupež měl ale rovnou několik rolí. „Tam jsem hrál sebe, pak takového debila lampase, já většinou hrál debily, a pak jsem tam hrál ještě dokonce učitelku,“ líčil a jeho slova následně potvrdila další ukázka.

Vzpomínalo se i na otce bratrů Lipských, Viléma Lipského, cukráře a nadšeného ochotníka. Promítalo se mimo jiné video z roku 1918, kde v davu kráčí ke kameře, jeho tvář je jasně poznat. „Vůbec jsme netušili, že tento záběr existuje, ale děda o tom mluvil, že kdysi viděl prvně filmovou kameru, tak se na ní šel podívat zblízka a pak se to objevilo v archivech České televize,“ komentoval Dalibor Lipský. A na plátně byly ukázky z filmů, které Oldřich Lipský režíroval a Vilém Lipský si v nich zahrál.

KVÍZ: Děda, vrátný i komiksový hrdina. Jak dobře znáte Lubomíra Lipského?

Mezi diváky byl i starosta Pelhřimova Ladislav Med. „Před rokem jsme byli na oslavách sto let narození Lubomíra Lipského v Praze. Když jsem uslyšel Dalibora Lipského, že by oslavy svého otce rád udělal u nás v Pelhřimově, mohl jsem to jen přivítat. Myslím si, že to bylo to nejlepší řešení, bylo to důstojné a máme být na co hrdí, že máme takové rodáky,“ zhodnotil akci.

Na podařeném programu se přitom podílela celá řada lidí včetně žáků pelhřimovské „zušky“, kteří si závěrem spolu s veřejností zazpívali, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.