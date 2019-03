/FOTOGALERIE/ Již tradiční akcí s názvem Den s TGM si veřejnost připomněla 169. narozeniny prvního Československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Tato akce se koná v lánském muzeu každoročně od jeho založení v roce 2003.

Do Lán, respektive na nádraží v nedalekém Stochově, se tentokrát zájemci mohli vydat prostřednictvím takzvané nostalgické jízdy. Z pražského hlavního nádraží totiž jel do Stochova a zpět historický vlak Stříbrný šíp. Na nádraží měli zájemci navíc jedinečnou možnost nahlédnout do prezidentského salónku. Do Lán kromě těch, kteří cestovali vlakem či po vlastní ose, zamířili tradičně také turisté z několika míst z okolí. Na pochod k muzeu vyšli ze Stochova nebo Nového Strašecí.