Staral se o zdraví dospělých i dětí. Přesto mu to nikdo k dobru nepřičetl. Z Ústí nad Labem, kde pracoval od roku 1907 jako lékař, musel Rudolf Wohrizek odejít po záboru pohraničí v roce 1938 do Poděbrad, aby si zachránil život. Provázela jej manželka Erna a syn Heinz. Jako židé nakonec museli nastoupit do transportu. Nejprve do Terezína, poté do koncentračního tábora Trawniki. To se stalo 9. června 1942.

Kameny zmizelých. Ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Dobová reprodukce domu ústeckých židů, jejichž osudy budou připomínat Kameny zmizelých, Stopersteiny.Zdroj: Deník/Janni VorlíčekTady nacističtí smrtihlavové rodinu roztrhli a otce se synem odeslali do vyhlazovacího tábora Majdanek. Erna zahynula podle dokumentace o tři dny později. Rudolf se sotva dvanáctiletým Heinzem byli zavražděni 22. července téhož roku. Jejich smutný osud, spolu s příběhy dalších židů z dnešní ústecké Revoluční ulice, bude připomínat osm pamětních Kamenů zmizelých. Takzvaných Stolpersteinů. S nápadem položit Kameny zmizelých přišla bývalá starostka Střekova a současná náměstkyně primátora Eva Outlá. Ten nápad prý nosí v hlavě už několik let. „Nejprve jsem měla za to, že položíme alespoň jeden na Střekově. Změna v koalici v letošním roce však umožnila cestu k projektu, který bude lépe připomínat bezpráví, kterého se i na ústeckých židech dopouštěli nacisté,“ vysvětlila. Nezbytné opatření? Plastové cedule na zřícenině Děvičky pobouřily návštěvníky Přečíst článek › Židovská komunita v Ústí nad Labem existuje od roku 1848. Tehdy se tu usadila stovka židovských rodin. Největšího rozkvětu dosáhla koncem 19. a začátkem 20. století zejména díky přítomnosti dvou význačných rodů Weinmanů a Petschků, které se ve velké míře zasloužily o rozvoj celého města. Zničující dopad Pro zdejší komunitu měly dvě po sobě jdoucí diktatury takřka zničující dopad. Jestliže v 2. polovině 30. let žilo na území ústecko-chabařovického okresu 1 250 lidí hlásících se k židovské náboženské obci, po záboru pohraničí zde zůstalo 366 židů, z nichž nepřežilo 224. Po válce jich tu zůstalo 195, po pádu komunismu měla obec padesát členů, přičemž jen sedmnáct jich žilo v Ústí nad Labem. V polovině roku 2005 už bylo na obci registrováno pouze 38 členů, dnes 42. Dobová reprodukce domu ústeckých židů, jejichž osudy budou připomínat Kameny zmizelých, Stopersteiny.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček„Moje maminka a babička pocházely také z velké židovské rodiny. Všichni skončili v koncentráku a maminka přežila sama jediná. Nepoznala jsem strýce, dědečka a další. Ty hrůzy, co mi vyprávěla, si nikdo nedokáže představit,“ zavzpomínala současná předsedkyně ústecké židovské obce Anna Ťupková. „Jsem ráda, že se k tomu vedle Karlových Varů a Liberce připojilo i Ústí,“ doplnila. Po osudech židovských rodin z Ústí pro účely projektu Stolperstein pátrala archivářka a historička Věra Hladíková. Měla s tím zkušenosti nejen z předchozích projektů, ale i z pátrání po židech z Chabařovic, kde také pokládali pamětní Stolpersteiny. „Židů v Ústí žilo poměrně hodně. Tak mne napadlo se zaměřit na krátkou část Revoluční, jen kousku od Mírového náměstí k OD Labe, kde se nacházely i židovské obchody. Nalezla jsem tu celkem šestnáct židovských rodin, které nepřežily. Z rodiny Picků přežila jedna žena, někde zachránili pouze své děti,“ popsala. Slavnostní položení kamenů Slavnostní položení Kamenů zmizelých Ústí plánuje na letošní podzim, na dobu, kdy bude končit rekonstrukce dlažby, zámkovou tu nahradí žulové kostky. Židovská obec městu darovala kalendář, aby se se slavnostním aktem netrefilo do některého ze židovských svátků. Kameny budou umístěny před domy číslo 206, 207 a 551. Právě v posledním jmenovaném žila rodina lékaře Rudolfa Wohrizka. „Město na pořízení kamenů vyhradilo třicet tisíc korun,“ dodala městská mluvčí Romana Macová. Svatý Mauritius nadále skrývá poklady. Na seznamu UNESCO není náhodou Přečíst článek › Osudy židů připomíná v Ústí i Davidova hvězda v Městských sadech, kde poblíž žáci ZŠ Elišky Krásnohorské vysazují symbolické žluté krokusy, též na paměť obětí holocaustu.

