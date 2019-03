STRAKONICKO

V kraji naleznou lidé stomatologa nejhůře na Strakonicku. Podle tiskové mluvčí České stomatologické komory za Jihočeský kraj Milady Hálkové zde na jednoho zubního lékaře připadá 2500 obyvatel a dvě třetiny stomatologů jsou důchodového věku. „Na Strakonicku je to s počtem zubních lékařů opravdu tragické, ať co se týče jejich malého počtu nebo vysokého věku,“ potvrdila.

TÁBORSKO

Na Táborsku připadá na jednoho zubního lékaře průměrně 1800 obyvatel. Nyní tu pracuje 58 zubařů. „Na Táborsku to není zas tak hrozné, pokud hodnotíme současný stav,“ tvrdí Milada Hálková. „Když se ale detailněji podíváme na průměrný věk stomatologů, tak už to pozitivní není,“ dodává. Více než polovina zubařů je v důchodovém věku. „To je důvod, proč bychom se měli obávat dalšího vývoje.“

PÍSECKO

Písecko je na tom podobně jako Táborsko, ale v důchodovém věku jsou zde dokonce dvě třetiny stomatologů. „Nikde není stanoveno, že starší zubní lékaři nemůžou pracovat do sedmdesáti, ale už nebudou nabírat nové pacienty, třeba si i zkrátí pracovní dobu. Prostě se s nimi nemůže počítat na sto procent,“ přemítá Milada Hálková.

STOMATOLOGŮ JE VÍCE

Počet stomatologů celorepublikově lehce stoupá, ale současně s tím stoupá jejich průměrný věk. Ze zhruba 8100 stomatologů pracujících v ČR je jich 2900 důchodového věku.

SOUHRNNÉ STATISTIKY

V Jižních Čechách připadá průměrně 1557 obyvatel na jednoho stomatologa. Celorepublikový průměr je přitom 1368 lidí na zubaře (údaj z loňského roku). V Praze ošetřuje jeden stomatolog průměrně 771 a v Českých Budějovicích necelých 900 pacientů.

Jedním z důvodů, proč stomatologové chybí, je podle Milady Hálkové jejich odchod za hranice. „Studium zubního lékařství je zadarmo. Lékařů, kteří vystudují, je poměrně dost, ale jistá část odejde do zahraničí bez jakéhokoliv postihu za to, že měli bezplatné studium a neodpracovali u nás ani rok,“ tvrdí. Pětileté studium zubního lékařství podle ní vyjde na jeden milion korun.

Řešením by podle ní bylo, kdyby se studentům zubního lékařství nabídlo stipendium, které by je na určitou dobu zavázalo k práci v dané lokalitě. „Takhle to už dávno chodilo na jiných oborech. K tomuto kroku se mělo přistoupit už dávno,“ myslí si.

Dalším problémem je to, že okresní města ztrácí pro stomatology na atraktivnosti. „Nevěřím tomu, že lékaři půjdou do menších měst, přesto, že je v tom Ministerstvo zdravotnictví podporuje dotačním systémem,“ dodává Milada Hálková.

Lidé, kteří nemůžou najít zubního lékaře, mají několik možností. Buď postupně obvolají všechny stomatology v okolí, nebo se obrátí na svou pojišťovnu, která je garantem zajištění péče, a lékaře jim najde.

Jana Gruntová z Dražic potvrzuje, že najít zubaře v Táboře, který přijímá pacienty, je opravdu oříšek. „Už jsem to vzdala. Chodím k zubaři v místě původního bydliště,“ tvrdí, ačkoliv k němu dojíždí 30 kilometrů.