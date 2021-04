Kompenzace ve výši 13 milionů korun za možnost těžby na jejím území získá obec Stonava od těžební společnosti OKD. Dohodu upravující těžbu v posledním funkčním dole v revíru a uvolnění pozemků, kde byla dříve stavební uzávěra, uzavřelo vedení obce s představiteli OKD.

Letecké záběry zimní Stonavy. | Foto: se svolením obce Stonava

Plánovaná těžba se již nedotkne zastavěných oblastí. „Toto je pro rozvoj obce velmi důležité – dohoda zahrnuje i polomení stávajících stavebních uzávěr v některých lokalitách. Díky tomu se nám do budoucna otevírají nové možnosti přípravy dalších území pro zájemce o výstavbu rodinných domků, například v části Nový svět. To zapracujeme do nového územního plánu, čekáme pouze na vhodný dotační titul. Také již počítáme s výstavbou inženýrských sítí v části Dolany, naproti základní škole,“ uvedl starosta Stonavy a současně senátor za Karvinsko Ondřej Feber.