Podle dnešního nařízení polské vlády se mění režim na česko-polské hranici pro polské zaměstnance dojíždějící do českých firem. Každý Polák, který překročí po páteční půlnoci státní hranici, musí být 14 dní v karanténě. Jedná se o podobný režim, jaký je na česko-německé a česko-rakouské hranici.

Nařízení polské vlády nabývá účinnost 27. března od 00.00, v platnosti má být do 11. dubna. Deníku potvrdil informaci František Molík z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. "Znamená to, že polští pracovníci budou pracovat naposledy v České republice ve čtvrtek 26. března do 24.00," sdělil.

Situace se výrazně dotkne například trutnovské továrny Vitesco Technologies (dříve Continental), kde pracují zhruba čtyři stovky Poláků. "Uzavření hranice bude mít přímý dopad na kapacitu našeho trutnovského výrobního závodu.

Budeme schopni pokrývat potřeby našich zákazníků limitovaným způsobem," reagoval na čtvrteční rozhodnutí polské vlády ředitel trutnovské továrny Vitesco Technologies Lukáš Rosůlek. Firma má v Trutnově bezmála dva tisíce zaměstnanců. Polskou pracovní sílu vnímá jako zcela zásadní z hlediska fungování závodu. "V některých výrobách tvoří polští kolegové třetinu až polovinu všech zaměstnanců," řekl Rosůlek.