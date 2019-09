Pětici víceúčelových budov měla postavit společnost nazvaná stejně jako projekt Mendel Plaza spolu s investorskou firmou PSJ. Ta je však podle zjištění Brněnského deníku Rovnost momentálně v insolvenčním řízení. „Ano, toto lze potvrdit,“ odpověděl na dotaz redakce mluvčí PSJ Miroslav Fuks. Zástupce společnosti Mendel Plaza na dotaz Rovnosti ani opakované pokusy o kontaktování nereagoval.

Plány na zastavění bývalého průmyslového areálu nyní stojí i kvůli administrativním obtížím. „V souvislosti s žádostí o změnu územního povolení ke stavbě Mendel Plaza ústně jednali osmého srpna všichni účastníci stavebního řízení. Na něm padla řada námitek, investor následně požádal o přerušení řízení do konce letošního roku,“ upřesnila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová.

Mendel Plaza

• Co: komplex pěti budov, některé i do výšky čtrnácti nadzemních podlaží, celkem 467 bytů, téměř 900 parkovacích míst, obchody, kanceláře, místa pro relaxaci i zábavu

• Kde: bývalý areál firmy Kras-Haka poblíž Mendlova náměstí

• Kdo: společnost Mendel Plaza a dříve také společnost PSJ

• Problémy: společnost PSJ je v insolvenčním řízení, kvůli žádosti o změnu územního povolení je přerušené územní řízení až do konce roku

• Doprava: vznik nových ulic jako Průraz Václavská nebo Bulvár, město počítá i s rekonstrukcí Rybářské ulice, na níž existuje investiční záměr

Komplex už někteří odborníci kritizují, i když stavba ještě nezačala. Mendel Plaza totiž počítá i s několika domy vyššími než deset nadzemních podlaží. „Výškové budovy se do okolí Mendlova náměstí nehodí. Měla by tam být sice intenzivní zástavba, ale ne věže. Záleží na síle města, jestli udrží rozumnou výškovou hladinu třeba osmi pater,“ uvedl brněnský architekt Petr Hrůša.



Projekt počítal s využitím plochy zhruba sedmadvaceti tisíc metrů čtverečních. Jeho součástí je i vznik nových dopravních napojení, například takzvaného Průrazu Václavská spojující Křížovou a Veletržní ulici a Bulváru procházejícím celým areálem částečně jako pěší zóna. Podmínkou pro vznik Mendel Plaza je také rekonstrukce Rybářské ulice, na kterou už loni schválili brněnští radní investiční záměr.



I přes problémy, s nimiž se plán na stavbu nyní potýká, je oprava ulice stále ve hře. „Město s investicí do budoucna počítá. Rekonstruovat ji bude, až na záměr zastupitelé vyčlení peníze do schváleného rozpočtu města,“ uvedla Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu.