„Ve sběru podpisů budeme pokračovat. Petici předáme radnici v listopadu,“ sdělil za tříčlenný petiční výbor opoziční zastupitel Adam Komenda (Piráti-Zelení). Výbor sbírá podpisy v kavárnách i ulicích a na konci listopadu chce před knihovnou uspořádat demonstraci.

Rekonstrukce objektu knihovny z roku 1985 se dlouhodobě odkládala kvůli nedostatku peněz. Nápad přestěhovat knihovnu do Repre vznikl v roce 2015, kdy kulturní dům určený k demolici město přebíralo zpět od firmy Crestyl a začalo připravovat jeho modernizaci. Studie využitelnosti a statický průzkum v roce 2016 prokázaly, že knihovnu lze do Repre přemístit. Kritika záměru zesílila poté, co město nevyhlásilo na rekonstrukci Repre architektonickou soutěž.

Současná knihovna účelu slouží

Podle petice je budova knihovny ideální účelovou stavbou. V době svého vzniku byla první budovou v Československu postavenou po roce 1945 výhradně pro knihovnictví. „Po plánovaném přestěhování do Repre nelze garantovat stejnou kvalitu služeb,“ uvádí se v petici. Upozorňuje také, že město nepředstavilo žádnou koncepci, jak bude budovu knihovny po vyklizení provozovat.

„Vážně se obáváme, že nebude využita, bude chátrat a že ji potká stejný osud jako nákupní středisko a kino Zahražany. Tehdy se říkalo, že v něm bude vysoká škola, ale pak chátralo a bylo zbouráno,“ uvedl Komenda. Podle něj měla záměru stěhování knihovny do Repre předcházet anketa, veřejná diskuze či místní referendum.

Vedení města opakovaně informovalo, že na debatu o budoucnosti objektu knihovny je dost času, protože rekonstrukce Repre ještě nezačala a možná se protáhne až do roku 2023. „Konečnému rozhodnutí o využití objektu městské knihovny po jejím přestěhování do zrekonstruovaného Repre bude předcházet dlouhodobá širší diskuse,“ upozornil primátor Jan Paparega (ProMost). Má se hledat smysluplný a udržitelný projekt, který by respektoval architektonickou hodnotu objektu knihovny. Podle primátora je vhodný pro občanskou vybavenost, například v oblasti kultury a vzdělávání.

Žádná architektonická soutěž

Knihovna by měla v Repre zabrat původní třípodlažní halu s hlavním vstupem a galerie s přilehlými prostory. Kritici radním vyčítají, že příprava přestavby je neveřejná a nedávná prezentace projektu byla jen pro politiky. Zastupitel Luděk Prošek (Piráti- Zelení) chtěl téma rekonstrukce Repre otevřít minulý týden na veřejném zasedání zastupitelstva, ale tento bod do programu neprosadil, protože ho podpořila jen menšina zastupitelů.

„Z mého pohledu je smutné, že zájem o Repre je tak malý, přestože částka na jeho rekonstrukci bude obrovská – už se údajně hovoří o 700 milionech korun. Je také smutné, že město nevyhlásilo architektonickou soutěž na tak cennou budovu,“ sdělil. Soutěž loni požadovalo i opoziční ANO, ale také neuspělo.

Radnice v tomto týdnu zveřejnila na svém webu článek, který vedení města chválí za snahu udělat z Repre důstojný stánek kultury města. „Dnes se nacházíme ve fázi hotové dokumentace, která je potřebná k vydání stavebního povolení, a je již vydáno územní rozhodnutí,“ uvádí se v článku.