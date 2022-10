Do představování předků Morticií vtrhne s výkřikem pošetilá žena. Je to duch. „Nelekejte se, tohle je moje sestřenice Demencie. Byla pohřbena zaživa vlastním manželem, v den jejich sňatku. Od té doby ho stále hledá,“ oznamuje s ledovým klidem hlavní žena proslulé rodiny seriálových Addamsů.

K pobavení přítomných duch mrtvé ženy znenadání hlasitě zajásá. „To je on, to je on," sápe se přes dav k nevinnému muži v zadní řadě. „To je omyl, omyl,“ brání se tlačený do kouta.

O strašidelná překvapení není v setmělých komnatách slavkovského zámku nouze. Účastníci zažívají tichá leknutí, když nečekaně míjí bizarní postavy v temných výklencích komnat, jindy stěží udrží výkřik. Jistí si mohou být například tím, že je neustále sleduje mumie, z otevřené rakve na ně zírá ležící upír.

Upíří svatba

Krvelačného muže přivede k životu z davu vybraná žena, a po dramatické zápletce se schyluje k upíří svatbě. Příšerky tančí a do kola berou i návštěvníky.

„Drazí živí i neživí. Sešli jsme se zde, abychom spojili tohoto nemrtvého muže a neživou ženu v jeden svazek. Drahá Antoinetto, přísaháte, že budete trýznit svého muže až navěky věků? Vy Viktore, přísaháte, že budete navždy jejím otrokem? Pak vás tedy prohlašuji za neživého muže a nemrtvou ženu. Můžete si dát své první novo-nekro manželské kousnutí,“ prohlašuje před svědky s uspokojením Morticie. Tentokrát už ve sklepení zámku.

Poté posílá návštěvníky pryč. „Chtěli jsme vás původně vykostit, ale když se tak na vás dívám, přešla mě chuť. Přeji vám hnusné sny,“ končí neobvyklé představení.

Nadšení, přesto v tichosti, opouští návštěvníci nejisté prostředí. Venku už panuje tma. „Tak kdo se bál víc, mamka nebo ty?" táže se otec rodiny. „Já ne!“ slyší důraznou odpověď statečného asi osmiletého syna.