Více informací k případu s ohledem na probíhající šetření nemohla sdělit ani tisková mluvčí náchodské policie Lucie Konečná. „Případ napadených strážců je na začátku vyšetřování, ale již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě. V případě prokázání viny hrozí pachatelům až čtyřletý trest,“ uvedla.

Podle krajinného ekologa Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) Ondřeje Vítka, který se věnuje monitoringu návštěvnosti CHKO, tak případy konfliktů návštěvníků se strážci přírody v posledních letech stoupají. „Ze všech koutů republiky si strážci stěžují na vzrůstající agresivitu a neochotu návštěvníků dodržovat pravidla. Významnější konflikty se týkají zejména Šumavy nebo Krkonošského národního parku,“ říká.

Výraznější nárůst incidentů zaznamenal s příchodem covidu. „Do přírody se nahrnuli i lidé, kteří nebyli zvyklí do ní chodit, takže neměli přesnou představu o tom, jaká tam platí pravidla,“ upozorňuje.

Prevence? Osobní kamery

Právní ochrana strážců přírody je ale z hlediska zákona podle něj vyřešena dobře. „Pokud útočník ví o tom, že má co do činění se strážcem přírody, tak je v podstatně horší situaci, protože se jedná o útok na veřejnou osobu. To je pro něj mnohem horší než útok na běžného občana a podle toho se liší i následné řízení,“ vysvětluje Ondřej Vítek.

Jako prevence před takovýmito případy by podle něj mohla být možnost, aby strážci směli používat osobní kamery. „Tu by spustili ve chvíli, když začínají jednat s přestupcem. Občas se to zkouší a ten efekt je prokazatelný,“ říká ekolog. „Panuje ale obava, jestli to není v rozporu se zákonem na ochranou osobních údajů. Zákon totiž nedává strážcům přírody výslovnou pravomoc záznamové zařízení používat.“

Co je stráž přírody?



Strážce přírody je podle zákona úřední osobou. V terénu kontroluje dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny, sbírá údaje o přírodě a provádí opatření k její ochraně. Nejčastější činností strážců je komunikace s veřejností, kdy strážci seznamují návštěvníky přírody s jejími hodnotami, zajímavostmi i důvody ochrany a platných omezení.