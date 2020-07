Nyní stojí kontejner na solární pohon v Kovářské ulici. Město mu však hledá vhodnější místo. „Jde o automatizovanou hygienickou výdejnu a sběrnu zásilek. Člověk může na jednom místě oděvy, které nepotřebuje, odevzdat, a současně si může oděvy, které se mu líbily v některém z e-shopů, vyzvednout,“ přiblížila na webu města Eva Helísková ze správního odboru radnice.

Penguin box

A jak to vlastně funguje? „Při objednávání a ukončování objednávky zboží si při zadávání způsobu doručování zásilky zvolíte doručení balíčku do Penguin boxu, který se nachází co nejblíže vašemu bydlišti. Získáte speciální kód na základě kterého pak schránku Penguin boxu otevřete, a zásilku si tak vyzvednete," stálo na webu radnice.

Nápad se zamlouvá i Renatě Janovíčkové z Rohatce. „I já dávám oblečení do těchto kontejnerů. I když nejraději ho odvezu přímo tam, kde ho aktuálně potřebují. Třeba do Matky v tísni,“ zmínila.