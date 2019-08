„Cílem projektu je zvýšit bezpečnost mladších žáků při cestě do školy. Kvůli nižšímu stavu počtu strážníků se nabízí zajímavá alternativa, jak zvýšit bezpečnost a navíc zapojit seniory,“ vyjádřil se místostarosta Jakub Malačka.

Lidé v důchodu by tak mohli hlídat přechody namísto strážníků na ulici Pražská, Palackého a dalších. Šlo by o ranní hodiny, kdy žáci chodí do školy. Město pro zájemce zveřejní výzvy na webových stránkách a sociálních sítích a připraví pro ně i školení.

KRISTÝNA SKLENÁŘOVÁ