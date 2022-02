Na cvičení Saber Strike, které je plánováno jako součást mezinárodního cvičení Defender Europe 2022, se letos má vydá vydat rekordní množství sil armády USA. Průjezdy konvojů nicméně Česká republika zná již od roku 2018. Technika rozdělená do několika samostatně se pohybujících skupin (aby její pohyb po hlavních tazích co nejméně omezoval civilní dopravu), vždy projíždí středními Čechami v doprovodu české vojenské policie i Policie ČR. Přijíždí po dálnici D5 a sjíždí na Pražský okruh, po němž se vozidla přesunou k dalším hlavním tahům umožňujícím jízdu dál na Vysočinu.

Až 700 kusů techniky. Přes ČR pojede v únoru a březnu dosud největší konvoj USA

V minulosti dokonce sloužila jako odpočinková základna Stará Boleslav v blízkosti hlavního města. Objevovaly se také problémy na dálnicích, kde doprava v souvislosti s pohybem skupin vojenských vozidel během dne kolabovala.

Postupně se podařilo zorganizovat způsob přejezdu s důrazem na přesuny v nočních hodinách a vyladit trasy tak, aby dopady na běžný život byly do nejmenší – a to i v případě, že se některé z vojenských vozidel na dálnici porouchá. Snazší – stejně jako i ekologičtější či šetrnější vůči okolí – by sice bylo přesouvat vojska po železnici, avšak dálkové přejezdy do místa konání cvičení i následně zpět jsou přímo součástí cvičení.

Sedm stovek vozidel

Letos má podle aktuálních plánů projíždět napříč Českou republikou z Německa na Slovensko na 1,8 tisíce Američanů se zhruba 700 vozidly různé velikosti, charakteru i určení: zhruba trojnásobky loňských počtů. Kdy to bude, zatím mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková neupřesnila; hovoří pouze o druhé polovině února a o návratu o měsíc později, tedy ve druhé polovině března. S tím, že termíny (ale i počty vojáků) se ještě mohou změnit v souvislosti s vývojem covidové pandemie.

Dvořáková současně ujišťuje, že se pojede v souladu s dřívějšími zkušenostmi tak, aby dopady na okolí byly co nejmenší. „Přesuny všech proudů jsou plánovány ve večerních až brzkých ranních hodinách tak, aby se minimalizoval vliv na civilní silniční provoz,“ připomněla s konstatováním, že všechny přesuny jsou koordinovány s českými ministerstvy i samosprávami; rovněž budou doprovázeny a zabezpečeny příslušníky vojenské policie ve spolupráci s Policií České republiky, jsou koordinovány s dotčenými ministerstvy a samosprávami.

Jak ukazuje zkušenost z dřívějška, policejní doprovod současně dohlédne na dodržování zákazu zařazovat se do kolony platného pro všechna vozidla, která do ní nepatří. To se vztahuje obecně na všechny kolony, nicméně v případě těch vojenských, v nichž jede i bojová technika, to má význam dvojnásobný: třeba řidič obrněného transportéru má výhled omezený natolik, že by si vůbec nemusel všimnout osobního auta, které by se zařadilo přímo před něj.

Třebaže k termínu přesunů, jež jistě budou rozloženy hned do několika nocí, zatím armáda neuvedla bližší podrobnosti, o práci vojáků z Rakovníka na Vysočině informovala o víkendu na twitteru.

Zmínky o aktivitách středočeských posádek na sociálních sítích přitom nejsou ojedinělé: třeba uprostřed pracovního týdne zveřejnili vojáci na facebooku fotografii trojice letounů ve vzduchu s tím, že na 21. základně taktického letectva Čáslav „jede“ letecký výcvik jede na plné obrátky.

Sama základna na své oficiální facebookové prezentaci připomněla, že k výcviku využila i plánovaný přelet stroje z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely nad Čáslaví: nejen piloti, ale i kolegové z 26. pluku velení, řízení a průzkumu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslavi si tak vyzkoušeli úkony související se zákrokem zaměřeným na pomalu letící letoun.