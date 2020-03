„O víkendu, tedy 7. a 8. března, jsme na našich infolinkách přijali 645 telefonátů a zodpověděli jsme 50 e-mailových dotazů,“ konstatovala. S upřesněním, že ty nejčastější přijímá hygiena od lidí, kteří se sami vrátili z Itálie. Dále byly poměrně hojné dotazy učitelů, jež se týkaly karantény. Početné jsou však i dotazy těch, kteří se chtěli poradit v situaci, kdy se vrátil z Itálie někdo, s kým jsou v úzkém kontaktu – ať už jde příbuzného, známého nebo spolupracovníka. „Postup s námi konzultují také zdravotnická zařízení,“ konstatovala Šalamunová.

Online reportáž

Připomněla, že k pondělku je ve Středočeském kraji v karanténě v souvislosti s koronavirem 140 lidí. A prozatím se jedná o poslední souhrnná čísla. Vyplývá to alespoň z dalších slov Šalamunové upozorňující na mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, podle něhož budou nově karantény nařizovat převážně praktičtí lékaři. „Během víkendu jsme poslali 230 lidí na vyšetření k praktickému lékaři,“ uvedla dále mluvčí.

Do pondělního poledne bylo ze středních Čech otestováno na koronavirus 22 lidí; všichni s negativním výsledkem. Tři z nich hygienici poslali na test během víkendu. U 35 dalších osob se na výsledek testu zatím čeká – celkově totiž středočeští hygienici nechali během víkendu testovat 38 lidí.

Informační linky středočeských hygieniků

- 771 137 070: v provozu v pracovních dnech od 9.00 do 19.00, o víkendech pak od 7.00 do 19.00

- 736 521 357: funguje pouze během pracovních dnů v době od 7.00 do 9.00

- V pracovních dnech a běžné pracovní době hygienici doporučují obracet se raději na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť Krajské hygienické stanice Středočeského kraje; jejich přehled lze najít na webu středočeské hygieny (khsstc.cz). Přímo na přehled kontaktních údajů zavede například odkaz bit.ly/2TMbt8n. Pracovní doba je v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek začíná rovněž v 8.00, avšak končí již v 15.00

- Pro dotazy občanů ke koronaviru zavedla středočeská hygienická stanice e-mailovou adresu vnn@khsstc.cz



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje